Jeep Elite : Monaco recrute un ancien des Houston Rockets

🆕 Avec le recrutement de @DonatasMot, c’est du lourd qui débarque sur le Rocher ! 🇲🇨 Mobile et costaud, l’intérieur 🇱🇹 peut autant faire jouer sa puissance dans les raquettes adverses que son adresse longue distance 🏹

📝 𝙇’𝙖𝙣𝙣𝙤𝙣𝙘𝙚

👉 https://t.co/fEcZrQxLD6 👈 pic.twitter.com/DeQJf07xpc

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) August 18, 2021

L'AS Monaco Basket vient de mettre la main sur un poids lourd. Au sens propre comme au figuré. La Roca Team a officialisé ce mercredi matin l'arrivée de Donatas Motiejunas.Le basketteur de 30 ans possède un solide CV qui en fera une référence dans le championnat de France et un véritable atout en Euroligue. S'il reste sur trois saisons en Chine, le Lituanien a aussi une riche expérience de la NBA. Il est passé par les New Orleans Pelicans, les San Antonio Spurs et surtout les Houston Rockets.20eme choix de la draft 2011, il est parti outre-Atlantique en 2012. En tout, le natif de Kaunas y a totalisé 262 matchs en six saisons. La plus remarquable d'entre-elles pour lui a été 2014-2015. Titulaire à 62 reprises en saison régulière aux côtés de Dwight Howard ou James Harden, il avait des moyennes de 12 points, 5,9 rebonds et 1,8 passe décisive par match. En Chine, Donatas Motiejunas reste sur une saison à 21,6 points, 13,7 rebonds et 4,2 passes décisives par match sous les couleurs de Xinjiang Guanghui.Il faisait partie de la sélection qui a été battue en finale par les Bleus. Avec sa venue à Monaco, il fait son retour en Europe, dix ans après son départ et le début de son aventure internationale. Sur le Vieux-Continent, D-Mo avait porté les couleurs du Zalgiris Kaunas et du Benetton Trévise. Avec lui, Monaco recrute un excellent joueur pour briller sur la scène nationale mais aussi lors de ses grands débuts en Euroligue.