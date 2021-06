Jeep Elite : Monaco rechute à Nanterre, Strasbourg stoppe Bourg et valide la quatrième place, Boulogne-Levallois termine 6eme

🟥🟥🟥🟥 𝑺𝑪𝑶𝑹𝑬 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳

🔥VICTOIREEEEEEEE de la SIG Strasbourg sur le parquet d'Ekinox ! La 4ème place est verrouillée 🔒✌️#gosig #JLBSIG pic.twitter.com/ZYKBZI9xs3



— SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) June 14, 2021

Boulogne-Levallois valide la sixième place, Monaco se contentera de la troisième place

BASKET - JEEP ELITE / 22EME JOURNEE

Lundi 14 juin 2021

Mardi 15 juin 2021



En déplacement à Bourg-en-Bresse, lundi soir pour le compte d'une 22eme journée de Jeep Elite qui viendra paradoxalement clôturer la saison régulière à l'aube de cette phase finale que beaucoup de joueurs semblent prêts à boycotter en guise de protestation contre le calendrier, le quatrième du classement a pris le dessus (81-73) sur le cinquième. La SIG poursuit ainsi sa belle série, avec un quatrième succès de rang qui lui a, synonyme habituellement d'avantage du terrain lors des play-offs. Les Alsaciens terminent un rang devant leur adversaire du soir. Ils s'en sortent bien, car le dernier mot aurait très bien pu revenir aux Burgiens. Ce sont en effet ces derniers qui tenaient leur cinquième victoire de rang lorsque les deux équipes avaient regagné les vestiaires. Le score était alors de 42-35 en faveur de Danilo Andjusic (17 points) et ses coéquipiers. Une avance de courte durée toutefois pour les locaux, rejoints par Strasbourg et Ishmail Wainright (17 points, 9 rebonds) dix minutes plus tard à l'issue d'une excellente période des Alsaciens (23-16). Par la meilleure pour autant pour les joueurs de Lassi Tuovi, qui insistaient dans l'ultime quart-temps (23-15) et laissaient finalement Bourg à huit longueurs.Malgré cette défaite, la JLB devance toujours toutefois au classement Boulogne-Levallois.Déjà battue deux jours plus tôt, par Pau-Lacq-Orthez, l'équipe des Mauges a sombré d'entrée (47-33 à la pause) face aux Franciliens d'Anthony Brown et Vitalis Chikoko, co-meilleurs marqueurs du match avec 22 points (et 11 rebonds pour Chikoko) devant le Choletais Stockton. Plus haut dans le classement,Après deux victoires de suite,et un Marcquise Reed particulièrement affûté (19 points, 5 passes, 4 rebonds). Malheureusement pour les joueurs de Pascal Donnadieu, ce sursaut intervient trop tardivement, surtout après les deux défaites face au Mans et à l'ASVEL lors des deux derniers matchs venues stopper brutalement la belle réaction des Franciliens, qui se contenteront donc de la dixième place à l'arrivée. De quoi laisser beaucoup de regrets à Nanterre, même si Victor Wembanyama, élu meilleur jeune de la saison en Jeep Elite, et les siens ont su finir en beauté.- Strasbourg : 73-81- Monaco : 86-79Cholet -: 82-9518h30 : Boulazac - Châlons-Reims18h30 : Orléans - Chalon-sur-Saône19h00 : Limoges - Pau-Lacq-Orthez20h00 : Dijon - Le Portel20h00 : Roanne - ASVEL