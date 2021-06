Jeep Elite - Monaco : Mahalbasic débarque sur le Rocher

🖊 La #RocaTeam se renforce à l'intérieur pour pallier la blessure de Wilfried Yeguete 🔄 🤝 Bienvenue @RasidMahalbasic 🇲🇨

📝 https://t.co/T3dSftWf2G pic.twitter.com/GZ7WdyAyTn

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) June 10, 2021

Encore quatre matchs de saison régulière pour Monaco

Privé de Will Yeguete (4,5pts et 4,3rbds de moyenne cette saison), touché au genou, jusqu’à la fin de la saison, l’AS Monaco s’est mise à la recherche d’un pigiste médical pour remplacer son intérieur français, et la Roca Team a jeté son dévolu sur Rasid Mahalbasic. Cet intérieur autrichien d’origine slovène est âgé de 30 ans, mesure 2,10m, et évoluait cette saison en Bundesliga à Oldenburg, une équipe éliminée en quarts de finale des play-offs par Ulm.Avant Monaco, le natif de Jesenice, en ex-Yougoslavie, a porté le maillot de nombreuses équipes européennes : Klagenfurt (Autriche), Fenerbahçe, Bursa (Turquie), Split (Croatie), Lasko (Slovénie), Gdynia (Pologne), Nymburk (République tchèque), Astana (Kazakhstan), Nizhny Novgorod (Russie), Giresun (Turquie), et le Betis Seville (Espagne). Il a disputé l’Euroligue pendant une saison, lorsqu’il évoluait à Gdynia en 2012-13, et avait tourné à 9,1 points et 6,8 rebonds de moyenne en 10 matchs.Rasid Mahalbasic est qualifié pour effectuer ses débuts en Jeep Elite dès samedi lors du match entre Monaco et Boulazac. L'ASM a encore quatre matchs à disputer d'ici la fin de la saison régulière (aucune équipe française n'a autant de matchs à jouer encore),La Roca Team est d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale, qui se disputeront sur un match chez l'équipe la mieux classée (1er contre 8eme, 2eme contre 7eme...), avant un éventuel Final Four à Rouen à la fin du mois. Monaco peut encore terminer entre la première et la cinquième place.