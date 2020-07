Jeep Elite - Monaco : L'ailier ou arrière américain Wesley Saunders a signé

📋🖊 L’AS Monaco Basket se renforce avec Wesley Saunders (1,97m, 27 ans) ! Capable d’évoluer aux postes 2 et 3, il va pouvoir apporter toute son énergie, son talent et sa polyvalence à la #RocaTeam. Bienvenue Wesley ! 🔴⚪️

👉 Le communiqué : https://t.co/NfJumWHCg8 👈 pic.twitter.com/m4s5y8iNyC

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) July 30, 2020

Saunders : « Tout faire pour être un bastion imprenable »

Monaco continue son recrutement. Après avoir récemment confirmé l’arrivée dans son effectif de Damien Inglis, le club désormais entraîné par Zvezdan Mitrovic a officialisé un accord pour la saison à venir avec l’Américain Wesley Saunders. Formé à Harvard mais n’étant pas passé par l’étape de la draft, l’arrière ou ailier de 27 ans a côtoyé de près la NBA, participant à la présaison des New York Knicks et de l’Utah Jazz en 2015 avant de passer deux saisons en G-League sans parvenir à percer. Son parcours en Europe a débuté à Kataja en 2017 avant de convaincre le club italien de Crémone, où il a passé les deux dernières saisons, croisant sur le parquet J.J. O’Brien, qui évolue lui aussi à Monaco. La saison dernière, Wesley Saunders a émargé à 14 points, 6 rebonds et 3,4 passes décisives par match en championnat d’Italie.Issu d’une famille de sportifs, Wesley Saunders compte apporter ses qualités à l’effectif monégasque, en pleine reconstruction. « Je suis vraiment très heureux de venir jouer à Monaco et j’ai très hâte de débuter dans ma nouvelle équipe. J’ai déjà de belles affinités dans le groupe puisque j’ai connu J.J. O’Brien aux Utah Jazz et Damien Inglis aux Westchester Knicks, a confié l’Américain dans un communiqué. La Roca Team, ça signifie l’équipe du Rocher, ok ? Nous allons tout faire pour être un bastion imprenable. Je peux jouer à différents postes, mon but est d’aider l’équipe au maximum. Crémone a été une très belle expérience durant deux saisons et j’espère désormais franchir un palier supplémentaire. Harvard ? Durant quatre ans, j’ai rencontré beaucoup de personnes très intéressantes, c’était enrichissant, une belle opportunité. » Désormais, Wesley Saunders va découvrir la Jeep Elite, dans laquelle Monaco veut renouer avec l’ambition.