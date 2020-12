Jeep Elite (matchs en retard) : Nouvelle défaite pour l'Elan Béarnais, Boulogne-Levallois assure

La Jeep Elite poursuit la mise à jour de son calendrier avec, ce samedi, pas moins de six matchs en retard. Dans le cadre de la 4eme journée, Boulogne-Levallois avait l’occasion de consolider sa deuxième place derrière Bourg-en-Bresse à l’occasion de la réception de la lanterne rouge, Boulazac, qui n’avait pas joué depuis quasiment deux mois. Un manque de compétition qui s’est très vite ressenti car les Metropolitans ont très rapidement creusé l’écart avec treize points d’avance après dix minutes de jeu. Les coéquipiers de Benjamin Sène (28 points, 7 passes) ont essayé de tenir mais l’écart a dépassé la barre des 20 points durant le deuxième quart-temps. Après le repos, Anthony Brown (17 points), David Michineau (17 points, 6 passes) et leurs coéquipiers n’ont pas relâché leurs efforts pour s’imposer au final de 19 points (98-79). Dans le même temps, Châlons-Reims a laissé s’échapper leur deuxième victoire de la saison. En déplacement à Gravelines-Dunkerque, les Champenois ont abordé le dernier quart-temps avec douze longueurs d’avance... mais les coéquipiers de Dominique Archie (14 points) ont craqué dans le money time. Emmené par Erik McCree (26 points, 8 rebonds), le BCM a inversé la tendance en dix minutes pour s’imposer de quatre longueurs (84-80). Strasbourg, pour sa part, n’a pas manqué son retour au championnat. Deux mois après sa dernière sortie, la SIG n’a jamais laissé Pau-Lacq-Orthez mener au score et, mis à part le coup d’envoi, les deux équipes n’ont été à égalité qu’une seule fois, en tout début de match. Les coéquipiers de DeAndre Lansdowne (17 points, 5 rebonds) ont creusé l’écart tout au long du match pour s’imposer de 23 longueurs (94-71) et équilibrer leur bilan à quatre victoires pour quatre défaites. Pour l’Elan Béarnais, il s’agit de la quatrième défaite de suite, la troisième en ce mois de décembre.



BASKET - JEEP ELITE / MATCHS EN RETARD

Samedi 19 décembre 2020



4eme journée

Boulogne-Levallois - Boulazac : 98-79



8eme journée

Gravelines-Dunkerque - Châlons-Reims : 84-80



11eme journée

Strasbourg - Pau-Lacq-Orthez : 94-71



2eme journée

18h00 : Le Portel - Orléans



5eme journée

18h30 : Limoges - Bourg-en-Bresse



7eme journée

20h00 : Nanterre - Cholet