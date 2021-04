Jeep Elite - Limoges : Un autre ancien joueur NBA débarque

64 matchs de NBA pour Lampe

Deux semaines après Bruno Caboclo, Limoges s’offre un autre ancien joueur de NBA ! C’est en effet Maciej Lampe qui débarque au CSP, en tant que pigiste médicale de Jerry Boutsiele, absent quatre semaines en raison d’une blessure au mollet. « Avec la blessure de Jerry, et un calendrier chargé, nous avions besoin de renforcer notre secteur intérieur. L’arrivée de Maciej Lampe répond à ce besoin.Il est déjà en forme et en rythme, ayant participé aux play-offs en Pologne la semaine dernière. Reste maintenant à l’incorporer à notre collectif, mais avec son QI basket et expérience, on peut espérer que ce sera une adaptation rapide », s’est réjoui Crawford Palmer, le directeur sportif du club limougeaud.Le CV de Maciej Lampe, âgé de 36 ans, est assez impressionnant. Il est en effet passé par seize clubs différents depuis ses débuts en 2000 à Stockholm, où il a grandi après avoir vu le jour en Pologne. Après un bref passage par le Real Madrid, il a été drafté en 30eme position par les New York Knicks en 2003. Mais Lampe n’a disputé que 64 matchs en NBA au total (3,4pts et 2,2rbds de moyenne en 10 minutes), sous le maillot de Phoenix, New Orleans et Houston (il n’a finalement jamais joué aux Knicks).Puis Lampe a porté le maillot du Maccabi Tel-Aviv, de Kazan, de Vitoria, du FC Barcelone, et de Besiktas, avant de partir en Chine, en Egypte, et donc en Pologne où il vient de finir la saison avec Szczecin, et où il a inscrit en moyenne 13 points, pris 4,3 rebonds, 1,6 passes décisives en 21,8 minutes. Pendant ces quatre prochaines semaines, Limoges a sept matchs à disputer, contre Dijon, Bourg-en-Bresse, Strasbourg, Nanterre, Monaco et Chalon-sur-Saône en Jeep Elite, et une demi-finale de Coupe de France sur le parquet de l’ASVEL ce jeudi.