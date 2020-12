Jeep Elite - Limoges : Travis a signé

MVP des Finales avec Le Mans

Romeo Travis est de retour en France ! Passé par Strasbourg et Le Mans, l’ailier fort américain de 36 ans s’est engagé avec le CSP Limoges jusqu’à la fin de la saison. Actuel sixième de Jeep Elite (quatre victoires et trois défaites au compteur), le club limougeaud était à la recherche d’un intérieur et a jeté son dévolu sur le natif d’Akron (comme LeBron James, né vingt jours après lui, et Stephen Curry). « Nous avons évoqué depuis la présaison notre souhait de renforcer notre secteur intérieur.C’est un grand professionnel, qui connaît le championnat de France, et nous espérons qu’il pourrait arriver rapidement pour rejoindre l’équipe à la reprise de la trêve de Noël », a expliqué Crawford Palmer, le directeur sportif du club, sur le site du CSP.Limoges sera le quinzième club de Romeo Travis, qui possède également un passeport macédonien. Formé à Akron mais non drafté en NBA en 2007, il a joué en Espagne, en Allemagne, en Israël, en Croatie, en Ukraine, en Russie, aux Philippines, en Italie, en Thaïlande, et donc en France.et à Strasbourg en 2015 et en 2016-17. « Lors de sa dernière saison en France, avec le MSB (saison 2017-2018), il a inscrit lors de la saison régulière : 11,3 points (46,7% à 2 pts et 80,5% aux lancers francs), pris 4,5 rebonds, fait 2,3 passes décisives pour une évaluation de 11,6 en 27,1 minutes de jeu en moyenne en 34 matchs. Lors de cette même saison, il a également disputé 12 matchs en Playoffs (11,7 points - 47,9% à 2 pts -, 4,8 rebonds, 2,5 passes décisives pour une évaluation de 13,1 en 29,8 minutes de jeu en moyenne) », se félicite le CSP. Parviendra-t-il à en faire autant trois ans plus tard ? Réponse dans les six prochains mois…