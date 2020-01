Jeep Elite : Les quarts de la Leaders Cup sont connus !

La huitième édition de la Leaders Cup se déroulera les 14,15 et 16 février à la Disney Events Arena avec les huit premières équipes de la phase aller de Jeep Elite. Ce lundi avait lieu le tirage au sort des quarts de finale, effectué par l’ancien footballeur Frank Leboeuf, et ces quatre matchs ont de quoi faire saliver, à commencer par l’affiche entre le tenant du titre, Strasbourg, et le champion de France, l’ASVEL, même si les Villeurbannais évoluent clairement deux crans au-dessus cette saison (9 victoires de plus que les Alsaciens en 19 matchs !). « Il ne faut pas trop se concentrer sur la dynamique actuelle des équipes dans le championnat. Sur la Leaders Cup, toutes les équipes sont capables de se surpasser. Strasbourg nous a notamment battus en Coupe de France ; on ne va pas les prendre à la légère et ne pas tomber dans le piège. Notre club n'a jamais gagné la Leaders Cup ; il est sûr que nous y allons pour la remporter », a prévenu le Villeurbannais Edwin Jackson.

Monaco ne voulait pas de Nanterre...

L’autre co-leader du championnat, Monaco, vainqueur des éditions 2016, 2017 et 2018, affrontera Nanterre, alors que les deux autres quarts, plus équilibrés sur le papier, opposeront Boulogne-Levallois à Cholet et Dijon à Bourg-et-Bresse. « Nous en avions parlé avant entre coéquipiers et s'il y a un adversaire qu'on ne voulait pas avoir, c'était bien Nanterre, a réagi le Monégasque Paul Lacombe. Malgré des débuts difficiles, ils sont bien revenus et Nanterre a toujours été une équipe qui peut prendre feu sur un match. Forcément on vient avec de vraies attentions pour gagner la Leaders Cup mais on connait l'expérience de Pascal Donnadieu. Cela ne va pas être évident. » Rappelons que la finale de la Leaders Cup Pro B, qui offre un billet direct pour les play-offs opposera Antibes (actuel 11eme) à Nantes (7eme).



LEADERS CUP 2020

Quarts de finale - Vendredi 14 février

13h00 : Boulogne-Levallois - Cholet

15h30 : ASVEL - Strasbourg

18h00 : Dijon – Bourg-en-Bresse

20h30 : Monaco – Nanterre



Demi-finales – Samedi 15 février

18h00 : ASVEL ou Strasbourg - Boulogne-Levallois ou Cholet

20h30 : Monaco ou Nanterre - Dijon ou Bourg-en-Bresse



Finale – Dimanche 16 février à 17h00