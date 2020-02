Jeep Elite : Les mal classés se rebellent

Festival offensif à la Halle Vacheresse entre la @ChoraleRoanne et les @Metropolitans92 ! 224 pts inscrits, 10 joueurs à au moins 11 d'évaluation... et victoire finale de la Chorale. Les Metropolitans ont bien tenté un retour en fin de partie mais ils partaient de trop loin... pic.twitter.com/aDENDeWyEG

— LNB (@LNBofficiel) February 28, 2020

Pour Gravelines et Châlons-Reims, c'était carnaval !

BASKET - JEEP ELITE / 24EME JOURNEE

Vendredi 28 février 2020

Samedi 29 février 2020

Dimanche 1er mars 2020

Les mal classés se rebiffent.Avec la palme pour Roanne, 15eme, qui restait sur trois défaites contre Boulazac, Dijon et Nanterre. Ce qui n'aTrès mal embarqués (59-41 à la pause) lors de cette rencontre qui a donné lieu au plus grand nombre de points (224) depuis le début de saison pour un match sans prolongation (et le troisième match le plus prolifique de tous les temps), les Franciliens ont bien tenté de relever la tête en seconde mi-temps pour ne pas connaître leur première défaite depuis celle concédée à Orléans le 1er février dernier (entre temps les Metropolitans s'étaient imposés sur le parquet de l'ASVEL et à domicile contre Strasbourg). Malheureusement pour Boris Diaw et ses protégés, même le triple-double de Donta Smith (13 points, 11 rebonds, 10 passes) n'y a rien fait.Au Sportica, l'électrochoc Serge Crevecoeur n'a pas tardé. Pour la première sortie de son nouvel entraîneur, Gravelines-Dunkerque, après quatre défaites, a lui aussi retrouvé le goût de la victoire, face à l'ancienne équipe de Crevecoeur Pau-Lacq-Orthez (64-59). Auteur de 12 points, Benjamin Sène a contribué à ce que les Béarnais ne viennent pas gâcher la fête chez le 17eme du classement pour le traditionnel match du carnaval disputé devant des fans dunkerquois déguisés pour l'occasion pour venir supporter leurs joueurs préférés, vêtus, eux, d'un maillot collector. Et pour que la fête des mal classés (Roanne, Gravelines-Dunkerque et Châlons-Reims font partie des cinq derniers) soit totale, Châlons-Reims a lui aussi relevé la tête après plusieurs revers de rang (trois). Malgré un troisième quart-temps complètement manqué de la part des joueurs champardennais (26-16 en faveur du CSP), le CCRB a arraché sa neuvième victoire dans les toutes dernières secondes face à Limoges (21-19). Un succès obtenu sur le fil qui porte essentiellement la griffe de Dominique Archie, auteur de 23 points et qui n'a pas tremblé dans le money time.- Limoges : 80-77- Pau-Lacq-Orthez : 64-59- Boulogne-Levallois : 116-10820h00 : Cholet - Chalon-sur-Saône20h00 : Nanterre - Boulazac20h00 : Strasbourg - Le Portel20h30 : Le Mans - Bourg-en-Bresse16h00 : ASVEL - Monaco