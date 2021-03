Jeep Elite – Le Mans : Le MSB à l'arrêt cette semaine

Le Mans actuellement septième

Le MSB ne jouera pas cette semaine ! Alors que le club manceau devait disputer deux matchs de Jeep Elite, sur le parquet du Portel mercredi à 18h00 (match en retard de la 9eme journée) et contre Cholet samedi à 21h00 (27eme journée), il ne les jouera pas, en raison de cas de coronavirus détectés au sein du staff. « En raison de tests positifs au Covid 19 du côté des coachs, les matchs face au Portel ce mercredi et contre Cholet ce samedi, sont reportés à une date ultérieure », dit le court communiqué du MSB publié lundi.(la plupart des clubs ne voulaient pas jouer à huis clos, avant de se résoudre à finir la saison sans public, au vu de la situation qui ne s'arrange pas vraiment).Il en a donc encore 22 à disputer d'ici le 15 juin, date de la fin de la saison régulière. Rappelons que si tout va bien, c'est un Final 8, avec quarts, demies et finale se jouant sur un match sec, sur terrain neutre, qui conclura la saison. Le Mans a remporté sept de ses douze premiers matchs et occupe actuellement la septième place du classement. Le MSB, qui n'a plus joué depuis le 16 mars et reste sur une victoire après prolongation contre l'ASVEL (105-96), ne rejouera pas avant le 6 avril et un déplacement à Boulazac, la lanterne rouge. Cette saison, Le Mans peut notamment compter sur le Britannique Ovie Soko et le Kosovar Scott Bamforth, qui tournent respectivement à 18,5 et 16,2 points de moyenne.