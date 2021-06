Jeep Elite : Le Final Four à Rouen les 24 et 26 juin

On connait enfin les contours de la fin de saison de Jeep Elite ! Comme la LNB l’avait décidé en février et confirmé la semaine passée, malgré l’opposition des capitaines des équipes, la saison se terminera par une phase finale pour déterminer le champion de France 2021. Le comité directeur en a décidé ainsi, avec une seul voix contre. La saison régulière s’achèvera le 15 juin, et les huit premiers seront qualifiés pour la phase finale. Les quarts de finale (entre le 1er et le 8eme, le 2eme et le 7eme…) se dérouleront sur un match, dans la salle de l’équipe la mieux classée, les 20 et 21 juin. Puis les quatre heureux élus se rendront à la Kinderarena de Rouen, pour y disputer le Final Four les 24 (16h et 21h) et 26 juin (heure à définir) devant 3000 ou 5000 spectateurs. Les clubs qui joueront le Final Four le feront sans leurs internationaux, qui devront rejoindre leur sélection au plus tard le 22 juin, ce qui pourrait rebattre les cartes en demies et en finale. A ce jour, quinze équipes peuvent encore se qualifier pour les phases finales, Boulazac, Roanne et Châlon-sur-Saône étant officiellement éliminés de la course au Top 8.

Huit équipes françaises en Coupes d'Europe ?

Concernant les qualifications européennes, ce sera le classement de la saison régulière qui fera foi, même si l'ASVEL et Monaco ont d'ores et déjà leur billet pour l'Euroligue, et que "l'Eurocoupe choisira qui elle voudra, probablement deux équipes", selon Alain Béral. Deux équipes seront qualifiées directement pour la Ligue des Champions et "probablement une" pour le tour préliminaire. Toutes les équipes de la phase finale devraient donc jouer la Coupe d'Europe en 2021-22. Concernant la Pro B, il a été confirmé que les deux premières équipes à l'issue de la saison régulière monteront directement en Jeep Elite. Neuf équipes sont encore mathématiquement en lice à ce jour, sachant que St-Quentin ne pourra pas monter, faute de centre de formation.