Jeep Elite : L'ASVEL complète son effectif avec Youssoupha Fall

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 16, 2021

L'ASVEL tient sa dernière recrue de l'été : Youssoupha Fall. Ce lundi, les champions de France ont officialisé l'arrivée en prêt du joueur qui évoluait à Baskonia depuis l'été 2019.Le pivot mesure 2,21 m et a deux campagnes dans la plus prestigieuse des compétitions européennes à son actif. En 60 matchs d'Euroligue, il tournait à 6,5 points, 4 rebonds et 0,7 contre.Le joueur de 26 ans est aussi un habitué du basket français. Formé au Mans, il a aussi évolué à Poitiers et à Strasbourg avant son départ pour l'Espagne. Il a notamment gagné la Coupe de France (2016) et la Jeep Elite (2018) avec le club sarthois et la Leaders Cup avec la SIG. Le Sénégalais a été sélectionné pour le All Star Game à deux reprises. En Jeep Elite, il reste notamment sur une saison 2018-2019 à 14,5 points, 8,5 rebonds et 1,4 contre. En Liga Endesa, il a été sacré champion d'Espagne en 2020.« C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons Youssoupha, qui correspond en tout point au profil de joueur que nous souhaitions : joueur de grande taille, à fort potentiel et qui possède un état d’esprit remarquable et salué dans chaque club où il est passé, allié à une vraie culture de la gagne », a expliqué Gaëtan Muller, le président délégué de l'ASVEL.Dans la raquette ils pourront compter sur Youssoupha Fall mais aussi Raymar Morgan, Victor Wembanyama, Dylan Osetkowski et Kostas Antetokounmpo. L'ASVEL est désormais au complet avec un effectif de 14 joueurs pour briller sur la scène nationale et en Euroligue.