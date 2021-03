Jeep Elite : L'ASVEL bat Nanterre après prolongation et retrouve le Top 6

Heurtel fait la différence en prolongation !



L'ASVEL, roi du suspense ! Samedi dernier, en Coupe de France, les Villeurbannais, déjà à l'Astroballe, avaient attendu la toute fin de match pour avoir le dernier mot face à Boulogne-Levallois (74-73) et se hisser ainsi dans le dernier carré., sur le score de 96-92.(105-96). Un premier succès en championnat depuis le 13 mars dernier, à Limoges (83-60), qui permet à notre unique représentant en Euroligue deUne très belle opération qui masque les difficultés qu'ont connues les hommes de TJ Parker, une fois de plus passés par tous les sentiments mardi sur leur parquet, pour se défaire des Franciliens au bout des cinq minutes de jeu supplémentaires.Avec 12 points d'avance à l'issue du premier quart-temps et un matelas de +14 à la pause (50-36), l'ASVEL donnait pourtant l'impression de se diriger vers une victoire aisée, comme à Limoges dix jours plus tôt. Nanterre s'est alors rebellé, a gommé la quasi totalité de son handicap dans le seul troisième quart-temps, remporté très nettement (23-10) par les joueurs de Pascal Donnadieu, etThomas Heurtel a alors décidé de sortir de sa boîte et de prendre le match en main, presque à lui seul. Deux paniers à trois points plus tard, pour un total de 23 unités au total (record de points pour lui dans le championnat de France), des lancers-francs très précieux au moment où il ne fallait pas les manquer et une ou deux passes décisives (4 en tout) bien senties etNanterre n'était pas loin du gros coup de la semaine. Au lieu de cela, le 12eme du classement poursuit sa saison cahoteuse.Strasbourg -: 83-94- Boulazac : 89-60Gravelines-Dunkerque -: 67-81Le Mans -: 84-87- Limoges : 82-76Chalon-sur-Saône -: 80-85- Orléans : 88-82Cholet -: 76-87- Nanterre 92 : 96-92 (ap)