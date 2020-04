Jeep Elite : La saison ne pourra pas reprendre avant le mois de septembre

Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket poursuit sa réflexion sur la fin de la saison 2019-2020.

➡️ Les compétitions de #JeepELITE et #PROB 2019-20 actuellement suspendues, ne pourront pas reprendre avant le mois de Septembre.https://t.co/UbZzHWHk7y



— LNB (@LNBofficiel) April 15, 2020

L'allocution du président de la République de ce lundi permet d'y voir un peu plus clair. Réuni à distance ce mercredi, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket a indiqué, via un communiqué, poursuivre sa réflexion. Néanmoins, une chose est certaine,. Cette décision est motivée par le fait qu'Emmanuel Macron a décidé de « l'interdiction des rassemblements et événements sportifs pour encore plusieurs mois. »Désormais, il s'agit de poursuivre les réflexions actuellement en cours : « Les groupes de travail déjà à l'oeuvre et regroupant l'ensemble des parties prenantes au basket professionnel doivent à compter de ce jour se pencher sur les hypothèses de fin de saison 2019-20 (arrêt définitif et dans quelles conditions, ou reprise et fin à partir de septembre). »et d'une future décision quant à l'avenir de cette saison toujours en cours. Le communiqué précise également : « Les groupes de travail devront enfin réfléchir et proposer le format de la compétition pour la saison 2020-21 (un ou plusieurs scenarii), au regard des décisions prises sur la saison 2019-20. » Alors, la saison est-elle définitivement arrêtée ? Qui sera sacré champion de France ? Réponse, à la fin du mois d'avril.