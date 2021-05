Jeep Elite : La phase finale aura bien lieu, mais...

May 28, 2021 13:40 Alors que de nombreux joueurs s'étaient positionnés contre la tenue d'une phase finale cette année, les play-offs auront bien lieu. Mais à deux conditions : que les 34 journées soient terminées d'ici au 20 juin et qu'une salle de plus de 3 000 places soit disponible pour accueillir le rendez-vous.