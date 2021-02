Jeep Elite : La formule modifiée pour permettre de finir la saison ?

Avec plus de 100 matchs en retard, la situation du championnat de Jeep Elite est préoccupante. Quasiment à l’arrêt depuis le début du mois de novembre dernier face à la réticence, notamment économique, des clubs à jouer à huis clos, le championnat de France de basketball devrait prochainement reprendre pleinement ses droits. Selon une information du quotidien L’Equipe, les clubs ont pris la décision de permettre une reprise totale de l’activité tant en Jeep Elite qu’en Pro B dès le début du mois de mars, que le retour du public soit permis par le gouvernement ou pas. Une décision qui doit être confirmée lundi prochain à l’occasion d’une Assemblée Générale de la Ligue Nationale de basketball et qui intervient alors que les différentes aides promises par le gouvernement devraient permettre aux clubs d’amortir un minimum les pertes. Cette reprise, qui devrait avoir lieu les 6 et 7 mars avec la 23eme journée selon le quotidien L’Equipe., devrait s’accompagner par une modification du calendrier.

Le format des play-offs en question

Le but sera de permettre à tous les clubs de jouer l’intégralité des matchs au programme de la saison régulière. Toutefois, cela ne pourra pas se faire si le format des play-offs n’est pas drastiquement modifié. En effet, avec des séries au meilleur des trois ou cinq manches, cette phase finale demande plusieurs semaines pour être menée à son terme. Or le calendrier ne pourra pas être élargi à l’envi pour permettre une tenue complète du championnat. Alors que la Pro B se jouera sans aucune phase finale avec le classement de la saison régulière qui fera foi pour les montées et les descentes, les clubs de Jeep Elite devront faire un choix, celui de renoncer purement et simplement à cette phase finale, attribuant de fait le titre de champion de France au premier du classement, ou bien celui de mettre en place un final resserré avec un format similaire à celui de la Leaders Cup. Des choix qui seront également dictés par les impératifs internationaux, notamment les Tournois de Qualification Olympique prévus à la fin du mois de juin.