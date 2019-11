Jeep Elite (J9) : Roanne et Châlons-Reims à l'honneur

Incapable de gagner en Jeep Elite depuis le 27 septembre et le choc des promus contre Orléans, Roanne a renoué avec la victoire ce vendredi en ouverture de la 9eme journée de Jeep Elite. La Chorale, dernière du classement, n'a pas fait de détails face au Mans (12eme), en s'imposant 100-84. A la mi-temps, l'écart était déjà fait pour les joueurs de la Loire : 55-41. Malgré un petit coup de mou dans le troisième quart (20-26), ils sont parvenus à accélérer en fin de match pour s'offrir une victoire facile, grâce notamment à un énorme Marcquise Reed, qui termine avec 36 points (13/22 aux tirs, 8/9 aux lancers-francs), 4 rebonds et 4 passes. Les 19 points et 6 rebonds de Cliff Alexander n'ont pas suffi au MSB.

Un troisième quart fatal à Gravelines

La rencontre entre Gravelines-Dunkerque et Châlons-Reims a été le théâtre d'un scénario bien différent et au final, ce sont les Bourguignons qui sont allés s'imposer 74-71 sur le parquet du MSB. Les hommes de Cédric Heitz ont réussi un départ canon et menaient déjà 21-10 après dix minutes de jeu. Mais les Nordistes leur ont rendu la monnaie de leur pièce, avec un 24-13 pour revenir à égalité à la mi-temps (34-34). On pensait alors que les deux équipes allaient jouer les yeux dans les yeux après le repos, mais finalement, Châlons-Reims a laminé son adversaire dans le troisième quart, ne laissant le BCM inscrire que 8 points (20-8). Si Gravelines a dominé la fin de match, Châlons est tout de même parvenu à l'emporter de trois points. Yannis Morin termine avec 15 points et 13 rebonds pour le CCRB, qui passe devant son adversaire du jour au classement (7eme) et Michael Thompson 16 pour le BCM.



JEEP ELITE / 9EME JOURNEE

Vendredi 15 novembre 2019

Roanne - Le Mans : 100-84

Gravelines-Dunkerque - Châlons-Reims : 71-74



Samedi 16 novembre 2019

20h00 : Strasbourg - Chalon

20h00 : Boulazac - Limoges

20h00 : Pau-Lacq-Orthez - Cholet

20h00 : Orléans - Le Portel

20h30 : Dijon - Monaco



Dimanche 17 novembre 2019

16h00 : Nanterre - Boulogne-Levallois

18h00 : Bourg-en-Bresse - ASVEL