Jeep Elite (J9 et J30) : Victoires nettes pour Monaco et l'ASVEL, Le Portel se retrouve, Pau-Lacq-Orthez enchaîne

Monaco n’a pas manqué son retour en Jeep Elite. Sacré en Eurocoupe, le club de la Principauté s’est comme baladé à l’occasion d’une équipe de Gravelines-Dunkerque qui continue sa chute au classement du championnat. Si le BCM a démarré fort, la « Roca Team » n’a pas tardé à montrer pourquoi elle a été sacrée sur la scène européenne, creusant un écart de onze points en toute fin de premier quart-temps. Dans la foulée, les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont éteint l’attaque nordiste, bloquée à six points dans un deuxième quart-temps cauchemardesque. Emmené par Ibrahima Fall Faye (14 points, 12 rebonds), Dee Bost (16 points, 5 passes) et Damien Inglis (16 points), Monaco a atteint la mi-temps avec 31 points d’avance. Plus en contrôle après la pause, les Monégasques ont attendu les dix dernières minutes pour finir en feu d’artifice et infliger une défaite de 53 points à Gravelines-Dunkerque (122-69). Le club de la Principauté reste plus que jamais leader de Jeep Elite quand le BCM voit la zone rouge se rapprocher toujours plus.

Le Portel renoue avec la victoire, Pau-Lacq-Orthez enchaîne de nouveau

Après quatre défaites de suite, Le Portel sort de sa léthargie ! A l’occasion de la réception du Mans, l’ESSM a renoué avec la victoire en championnat dans une rencontre qui a tardé à se décanter. Si les Nordistes ont su inverser un début de match contraire, les Sarthois se sont accrochés à l’image de Scott Bamforth (11 points). Mais, après être revenu à cinq points dans le troisième quart-temps, le MSB a vécu dix dernières minutes à oublier. N’inscrivant que sept points, les Manceaux ont perdu pied face à Mikyle McIntosh (20 points) et ses coéquipiers qui s’imposent de 25 points (88-63). Pau-Lacq-Orthez, pour sa part, est parvenu à enchaîner deux victoires de suite pour la troisième fois de la saison ! L’Elan Béarnais, après avoir fait chuter Dijon, a arraché la victoire à Cholet. Dominateurs durant la première mi-temps, les coéquipiers de Petr Cornelie (25 points, 7 rebonds) ont perdu le fil de la rencontre dans le troisième quart-temps avant de voir Cholet, emmené par Ian Miller (20 points), passer devant au score pour la première fois du match à deux minutes du buzzer. Mais, plus costaud, l’Elan Béarnais a assuré et s’impose de trois points (75-78) pour se donner un peu d’air au classement.



BASKET - JEEP ELITE / 9EME JOURNEE

Samedi 16 janvier 2021

Roanne - Strasbourg : 78-82



Samedi 2 février 2021

Châlons-Reims - Bourg-en-Bresse : 108-103 (ap)



Samedi 13 février 2021

Nanterre - Dijon : 77-86



Samedi 17 avril 2021

Boulazac - ASVEL : 67-95



Samedi 8 mai 2021

Limoges - Chalon-sur-Saône : 96-90

Orléans - Boulogne-Levallois : 90-79



Dimanche 9 mai 2021

Monaco - Gravelines-Dunkerque : 122-69

Le Portel - Le Mans : 88-63

Cholet - Pau-Lacq-Orthez : 75-78

L’ASVEL prend le meilleur sur Boulazac

En clôture de la 30eme journée de Jeep Elite, l’ASVEL a signé sa quatrième victoire de suite en championnat aux dépens de Boulazac. Très rapidement, les joueurs de TJ Parker et Frédéric Fauthoux ont pris les commandes pour mener de dix points à l’issue du premier quart-temps. Un avantage que les coéquipiers de Guerschon Yabusele (16 points) ont d’abord fait croitre en début de deuxième quart-temps avant de connaître un trou d’air qui a totalement relancé le BBD, revenu à cinq points à quelques encablures de la mi-temps. Toutefois, les Villeurbannais ont remis la machine en route pour retrouver leur avance de dix points à la mi-temps. Après la pause, les coéquipiers d’Aaron Best (16 points) et Mouphtaou Yarou (16 points) ont essayé de tenir tête à l’ASVEL mais c’était peine perdue, le club rhodanien abordant les dix dernières minutes avec 19 points d’avance. En maîtrise et avec le plus souvent 20 points d’avance, le club du président Tony Parker s’impose de seize points (96-80) et reste au contact du podium quand Boulazac, battu pour la dixième fois de suite, reste bon dernier avec la relégation qui se rapproche un peu plus à chaque match.



BASKET - JEEP ELITE / 30EME JOURNEE

Samedi 14 novembre 2020

Monaco - Dijon : 70-62



Vendredi 16 avril 2021

Le Portel - Roanne : 79-77

Châlons-Reims - Gravelines-Dunkerque : 87-70



Samedi 17 avril 2021

Nanterre - Chalon-sur-Saône : 97-84

Pau-Lacq-Orthez - Boulogne-Levallois : 93-98

Cholet - Strasbourg : 90-97

Orléans - Le Mans : 79-87



Dimanche 18 avril 2021

Bourg-en-Bresse - Limoges : 66-69



Dimanche 9 mai 2021

ASVEL - Boulazac : 96-80