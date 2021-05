Jeep Elite (J7) : L'ASVEL s'est promenée dans le Nord

Howard a porté l'ASVEL



Sans trembler, LDLC ASVEL a dominé les débats à @ESSMbasket pour remporter un 3ème succès consécutif en #JeepELITE #LDLCASVEL pic.twitter.com/aeBEDRbXQX

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) May 7, 2021

BASKET - JEEP ELITE / 7EME JOURNEE

Samedi 12 décembre 2020

Samedi 19 décembre 2020

Samedi 26 décembre 2020

Samedi 30 janvier 2021

Samedi 6 février 2021

Vendredi 7 mai 2021

Troisième victoire de suite pour l'ASVEL et quatrième défaite d'affilée pour Le Portel ! Les Villeurbannais se sont baladés ce vendredi en match en retard de la 7eme journée de Jeep Elite, en s'imposant 99-69 dans le Nord. Il n' y a pas eu le moindre suspense lors de cette partie.Sur leur lancée, les champions de France 2019 n'ont même pas laissé les Nordistes remporter un quart-temps dans ce match, avec un 22-13 réussi dans le troisième et un 18-17 dans le dernier, pour une victoire de trente points !William Howard a été excellent lors de cette rencontre, avec 20 points, 4 rebonds et 3 passes en 29 minutes. Amine Noua et Matthew Strazel ont ajouté 15 points. Du côté du Portel, c'est Michael Umeh qui termine meilleur marqueur, avec 14 points., derrière Monaco (88,9% et 18 matchs joués), Dijon (78,3% et 23 matchs jouées) et Strasbourg (72,7% et 22 matchs joués). Il reste quatorze matchs aux Villeurbannais pour tenter de grimper dans la hiérarchie, avant le Final Eigght. De son côté, Le Portel s'enfonce à la douzième avec cette quatrième défaite de suite. Les Nordistes ont perdu 15 de leurs 24 matchs cette saison et se retrouvent à deux victoires de la zone rouge, occupée par Châlons-Reims et Boulazac.Châlons-Reims -: 78-87Nanterre -: 76-80- Bourg-en-Bresse : 80-71- Boulogne-Levallois : 80-67- Gravelines-Dunkerque : 104-69- Pau-Lacq-Orthez : 96-87Boulazac -: 99-105Le Portel -: 69-99Monaco - Strasbourg