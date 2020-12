Jeep Elite (J6) : Reprise victorieuse pour Roanne à Chalon-sur-Saône

Roanne n’a pas perdu ses sensations. Restant sur une victoire à Cholet le 16 octobre dernier, la Chorale a renoué avec la Jeep Elite de la meilleure des manières. En déplacement à Chalon-sur-Saône, les joueurs de Jean-Denys Choulet sont allés chercher leur deuxième victoire de la saison en championnat. Si les Chalonnais ont pris un bon départ avec une avance de trois points à plusieurs reprises, les joueurs de Roanne ont su signer un 8-0 pour renverser la tendance et conclure le premier quart-temps avec un point d’avance. Un avantage que les coéquipiers de Ronald March (18 points, 5 rebonds, 7 passes) ont su conserver l’essentiel du deuxième quart-temps, comptant même une avance de huit points. Mais c’est à ce moment que la machine s’est enrayée. Pendant les six minutes qui ont mené les deux équipes à la mi-temps, la Chorale n’a su marquer que deux points par l’intermédiaire de Steeve Ho You Fat (14 points).

Roanne a su se montre patient

Pendant le même temps, les coéquipiers d’Eric Buckner (15 points) ont ajouté 16 points pour mener de six longueurs à la mi-temps. Au retour sur le parquet du Colisée, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, l’écart ne dépassant pas les cinq points... jusque dans les derniers instants. Grâce à un 9-0, Roanne a repris les commandes pour aborder les dix dernières minutes avec une avance de deux petites longueurs. Les dix dernières minutes de la rencontre ont été à suspense car, après avoir vu l’Elan Chalon revenir à deux puis à trois longueurs, la Chorale a haussé le ton et creusé un écart de douze points grâce à un 9-0 bien senti. Les Chalonnais ont répondu du tac-au-tac avec un 9-0 pour revenir à une possession de leur adversaire... mais deux lancers francs de Clément Cavallo à onze secondes du buzzer ont permis à Roanne de sceller le sort de la rencontre avec une victoire de cinq longueurs (80-85) qui voit la Chorale remonter au treizième rang quand Chalon-sur-Saône est quinzième.



BASKET - JEEP ELITE / 6EME JOURNEE

Samedi 24 octobre 2020

Strasbourg - Le Portel : 83-94

Pau-Lacq-Orthez - Boulazac : 89-60

Gravelines-Dunkerque - Dijon : 67-81

Le Mans - Châlons-Reims : 84-87



Lundi 26 octobre 2020

Boulogne-Levallois - Limoges : 82-76



Mardi 15 décembre 2020

Chalon-sur-Saône - Roanne : 80-85



Reportés à une date ultérieure

Bourg-en-Bresse - Orléans

ASVEL - Nanterre 92

Cholet - Monaco