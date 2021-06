Jeep Elite (J34) : L'ASVEL corrige Monaco pour finir

L'ASVEL recevra Le Mans et Monaco accueillera Bourg-en-Bresse

BASKET - JEEP ELITE / 34EME JOURNEE

Dimanche 24 avril 2021

Mardi 4 mai 2021

Mercredi 5 mai 2021

Vendredi 18 juin 2021

Et voilà, l'improbable saison régulière de Jeep Elite 2020-21, qui a tourné au ralenti de novembre à février avant d'accélérer à un rythme fou entre mars et juin, est terminée ! Comme un symbole, cette saison se concluait par un choc entre les deux meilleures équipes françaises, Monaco et l'ASVEL,. Si la Roca Team a remporté le premier quart-temps 20-17, elle a ensuite pris l'eau dans le deuxième, pour se retrouver menée 37-48 à la mi-temps. L'ASVEL a encore enfoncé le clou dans le troisième quart, gagné 25-13, avant de gérer son avance en fin de match. Mais il n'y a pas vraiment d'enseignements à tirer de cette rencontre, puisque les deux coachs ont fait tourner leur effectif. Rob Gray termine avec 20 points en 24 minutes pour Monaco et Kevarrius Hayes avec 17 points et 5 rebonds en 29 minutes pour l'ASVEL.L'ASVEL termine donc deuxième de la saison régulière avec 27 victoires pour 7 défaites, et Monaco, qui a perdu ses trois derniers matchs, finit quatrième avec 24 victoires et 10 défaites. On connait donc l'affiche des quarts de finale, qui se dérouleront dimanche et lundi sur un match sur le parquet de l'équipe la mieux classée : Dijon (1er) - Orléans (8eme), ASVEL (2eme) - Le Mans (7eme), Strasbourg (3eme) - Boulogne-Levallois (6eme) et Monaco (4eme) - Bourg-en-Bresse (5eme).De quoi imaginer une issue surprise à cette saison 2020-21 pas comme les autres ?- Roanne : 87-74- Boulazac : 91-68- Le Portel : 76-75Châlons-Reims -: 72-77- Dijon : 81-54- Gravelines-Dunkerque : 105-90Chalon-sur-Saône -: 95-96 ap- Boulogne-Levallois : 86-77Monaco -: 73-98