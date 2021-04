Jeep Elite (J30) : Limoges sur le fil

Ginyard porte Limoges

BASKET - JEEP ELITE / 30EME JOURNEE

Samedi 14 novembre 2020

Vendredi 16 avril 2021

Samedi 17 avril 2021

Dimanche 18 avril 2021

Dimanche 9 mai 2021

Limoges revient à l'équilibre ! Le CSP a désormais un bilan de neuf victoires pour neuf défaites en Jeep Elite, après son succès 69-66 à Bourg-en-Bresse lors de la 30eme journée. A l'image du classement entre les deux équipes (le CSP est 8eme, la JL est 7eme, mais avec trois victoires de plus), la rencontre a été très serrée et le résultat ne s'est dessiné que dans les derniers instants. Bourg, qui restait sur deux victoires de suite, a bien entamé le match en menant 17-16 à la fin du premier quart.La JL a débuté le troisième quart par un 6-0 qui lui a permis de passer devant, puis les deux équipes sont passées devant tour à tour, avant que Bourg ne finisse fort pour termine le quart en menant 57-51.Limoges n'a pas douté longtemps, et a commencé le dernier quart par un 13-0, avec notamment deux tirs à trois points de Marcus Ginyard pour conclure cette série et mener 64-57 à 4'51 de la fin. Zachery Peacock a permis à Bourg de revenir à 63-66, puis Pierre Pelos a égalisé 57 secondes du buzzer (66-66).Danilo Andjusic, Hugo Benitez et Zachery Peacock se sont tour à tour manqué à trois points et c'est donc Limoges qui s'impose. Ginyard a largement contribué à cette victoire, avec 20 points, à 5 sur 8 à 3 points. Bruno Caboclo s'est quant à lui offert un double-double : 17 points et 11 rebonds. En face, les 19 points d'Andjusic n'ont pas suffi et Bourg s'incline donc pour la quatrième fois en six matchs. Lors de la prochaine journée, mardi, la JL recevra Cholet et Limoges accueillera Strasbourg.- Dijon : 70-62- Roanne : 79-77- Gravelines-Dunkerque : 87-70- Chalon-sur-Saône : 97-84Pau-Lacq-Orthez -: 93-98Cholet -: 90-97Orléans -: 79-87Bourg-en-Bresse -: 66-69ASVEL - Boulazac