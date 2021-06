Jeep Elite (J29) : Vainqueur de Gravelines-Dunkerque, l'ASVEL recolle à Dijon

Dijon n’est plus seul en tête de la Jeep Elite. A l’occasion du match de clôture de la 29eme journée, l’ASVEL est allé chercher sa 25eme victoire de la saison, pour seulement sept défaites, sur le parquet de Gravelines-Dunkerque. Si le BCM a ouvert le score sur un tir à trois points d’Aleksej Nikolic (9 points), les Villeurbannais ont signé un 9-0 pour prendre les commandes. Un 7-0 a permis aux coéquipiers de Corey Davis (12 points) de reprendre quelques instants un point d’avance. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup durant ces dix minutes car Gravelines-Dunkerque a terminé le premier quart-temps sur un nouveau 7-0 pour revenir à hauteur. Toutefois, l’ASVEL a passé une vitesse à l’entame du deuxième quart-temps avec un 10-0 pour creuser un écart sur lequel les joueurs de T.J. Parker et Frédéric Fauthoux ont capitalisé pour mener de onze longueurs à la mi-temps.

L’ASVEL n’a rien laissé au BCM

Si, au retour sur le parquet de Sportica, l’écart n’a pas évolué, un 8-0 a permis aux coéquipiers de Norris Cole (20 points) de se rapprocher de la barre des 30 points d’avance. Ce n’est toutefois qu’avec un avantage de 26 points que l’ASVEL a entamé les dix dernières minutes. Très tôt revenus à 23 points, les joueurs du BCM ont alors pris les vagues et l’écart a fini par dépasser les 30 points à un peu moins de huit minutes de la fin de la rencontre. A partir de là, les joueurs de Gravelines-Dunkerque ne sont plus redescendus en-dessous. A l’issue des 40 minutes, l’ASVEL s’impose de 33 points (61-94) et revient donc à hauteur de Dijon avec exactement le même bilan. Pour le BCM, cette troisième défaite consécutive n’arrange pas la situation du club qui, avec encore un match à jouer, ne compte qu’une victoire d’avance sur Chalon-sur-Saône, premier relégable auquel il reste deux matchs avant la fin de la saison.



BASKET - JEEP ELITE / 29EME JOURNEE

Dimanche 11 avril 2021

Boulogne-Levallois - Orléans : 87-65



Mardi 13 avril 2021

Limoges - Dijon : 69-103

Roanne - Pau-Orthez : 72-80

Boulazac - Bourg-en-Bresse : 68-81

Le Mans - Le Portel : 90-61

Strasbourg - Nanterre : 86-81



Jeudi 15 avril 2021

Chalon-sur-Saône - Monaco : 78-86



Mercredi 12 mai 2021

Chalons-Reims - Cholet : 94-89



Vendredi 11 juin 2021

Gravelines-Dunkerque - ASVEL : 61-94