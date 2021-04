Jeep Elite (J28) : Facile victoire pour Monaco face à Châlons-Reims

Monaco est plus que jamais leader de Jeep Elite. A l’occasion de la réception de Châlons-Reims, les joueurs de Zvezdan Mitrovic sont allés chercher leur treizième victoire en quinze rencontres. Dans un calendrier qui commence à se charger, la « Roca Team » a décidé de se mettre à l’abri aussi tôt que possible. En effet, les Monégasques ont pris les commandes au tableau d’affichage dès les premiers instants de la rencontre, prenant jusqu’à neuf points d’avance durant le premier quart-temps. Emmené par Gani Lawal (13 points, 9 rebonds) et Junior Mbida (12 points, 9 rebonds), le CCRB a fait de son mieux pour résister mais Monaco avait de trop bons arguments en attaque et, tout au long du deuxième quart-temps, l’écart n’a cessé d’enfler pour flirter avec la barre des 20 points dans les derniers instants avant la pause. Au retour sur le parquet, les coéquipiers de Branden Frazier (25 points) ont continué leur travail de sape.

Monaco a coupé son effort

L’attaque de Châlons-Reims a été mise sous l’éteignoir pendant un peu plus de quatre minutes. Un intervalle qui a vu la « Roca Team » signer un 15-0 pour prendre 27 points d’avance. Un écart qui a même dépassé les 30 points à un peu moins de deux minutes de la fin de la période. Avec une avance de 32 longueurs à dix minutes de la fin de la rencontre, les joueurs de la Principauté se sont mis fort logiquement dans un mode de gestion, eux qui doivent retrouver le parquet dès ce mercredi pour affronter Chalon-sur-Saône. Le résultat a été une prestation offensive bien moins réjouissante avec seulement dix points inscrits en dix minutes. Les Champenois ont profité de l’occasion pour s’éviter une trop lourde défaite, revenant à seulement 18 points (94-76). Monaco confirme sa bonne forme du moment avec ce deuxième succès de suite quand Châlons-Reims continue d’alterner le bon et le moins bon.



BASKET - JEEP ELITE / 28EME JOURNEE

Mercredi 7 avril 2021

Boulogne-Levallois - Chalon-sur-Saône : 88-80



Vendredi 9 avril 2021

Roanne - Le Mans : 90-72

Cholet - Limoges : 81-82



Samedi 10 avril 2021

Le Portel - Gravelines-Dunkerque : 89-65

Dijon - Boulazac : 86-77

Pau-Lacq-Orthez - Strasbourg : 73-69



Lundi 12 avril 2021

Monaco - Châlons-Reims : 94-76



Vendredi 23 avril 2021

20h00 : Orléans - Nanterre



Reporté à une date ultérieure

Bourg-en-Bresse - ASVEL