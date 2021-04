Jeep Elite (J27) : Face à Orléans, Monaco s'est repris

Monaco reprend sa marche en avant. Stoppée sur son parquet par Cholet le week-end dernier, la « Roca Team » a immédiatement renoué avec la victoire en Jeep Elite à l’occasion de la réception d’Orléans. Une rencontre qui a démarré par une succession de séries qui ont vu les deux équipes se répondre mais ce sont bien les joueurs de Zvezdan Mitrovic qui ont conclu les dix premières minutes devant au score. Le deuxième quart-temps a alors vu Monaco, emmené par Rob Gray (16 points), hausser le ton et, grâce notamment à un 11-0, prendre plus de 20 points d’avance. Mais, au retour des vestiaires, les Orléanais ont changé de braquet. Menés de quinze points dans le troisième quart-temps, les coéquipiers de Chima Moneke (22 points, 8 rebonds), Paris Lee (22 points, 8 passes) et Luke Fischer (22 points, 5 rebonds) ont alors fermer les portes en défense, n’encaissant que deux points en quatre minutes. Un laps de temps qui a permis à l’OLB de passer de quinze points de retard à un point d’avance mais Marcos Knight (9 points) a remis l’ASM devant au tableau d’affichage. Une fin de match durant laquelle les Monégasques ont répondu avec un 16-2 qui leur a permis d’aller chercher leur douzième victoire en quatorze matchs (92-80). Orléans, pour sa part, s’incline pour la deuxième fois de suite et voit le Top 8 s’éloigner.



BASKET - JEEP ELITE / 27EME JOURNEE

Samedi 27 mars 2021

Strasbourg - Dijon : 84-78



Vendredi 2 avril 2021

Chalon-sur-Saône - Bourg-en-Bresse : 96-90

Châlons-Reims - Pau-Lacq-Orthez : 102-86



Samedi 3 avril

Monaco - Orléans : 92-80

19h00 : Limoges - Roanne

19h00 : Gravelines-Dunkerque - Boulogne-Levallois

20h00 : Nanterre - Boulazac



Reporté à une date ultérieure

Le Mans - Cholet