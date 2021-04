Jeep Elite (J27) : Bourg perd encore, Pau rechute

L'embellie paloise a été de courte durée

JEEP ELITE / 27EME JOURNEE

Samedi 27 mars 2021

Vendredi 2 avril 2021

Samedi 3 avril

Que se passe-t-il à Bourg-en-Bresse ? La JL a encaissé sa troisième défaite de suite ce vendredi lors de la 27eme journée de Jeep Elite, sur le parquet de Chalon-sur-Saône. Après Gravelines-Dunkerque et Roanne, les Burgiens se sont inclinés contre une autre équipe de milieu de tableau : 96-90, après avoir manqué son money-time. L'Elan a bien débuté le match en menant 28-21 à l'issue du premier quart, et même si Bourg est revenu à -1 (48-47) à la 19eme, c'est bien Chalon qui est rentré aux vestiaires en menant 51-50. Les Burgiens sont passés en tête à la 24eme (57-58), lors d'un troisième quart-temps très serré qui s'est terminé sur le score de 69-68 en faveur de l'Elan. Tout s'est donc joué dans le dernier quart,Zack Wright a notamment manqué deux lancers-francs qui auraient remis son équipe à 94-91. L'Elan pourra dire un grand merci à Sean Armand, auteur de 24 points, 4 rebonds et 4 passes, et Myles Hesson, auteur de 25 points et 5 rebonds pour cette 7eme victoire de la saison qui lui permet d'occuper la onzième place. Bourg-en-Bresse, malgré les 23 points et 5 rebonds de Zachery Peacock, est désormais cinquième.Vainqueur de Nanterre samedi dernier après onze défaites de suite, Pau-Lacq-Orthez est retombé dans ses travers. Et dans les grandes largeurs ! Les Palois, avant-derniers, se sont inclinés 102-86 à Châlons-Reims, qui se donne de l'air en grimpant à la 14eme place, avec désormais deux victoires de plus que ses adversaires du soir.Les Champenois ont pris la tête à la 13eme (29-28) et ont fini le quart en boulet de canon, avec un 8-0, pour rejoindre les vestiaires en menant 51-43. Pau est parvenu à revenir à -4 en début de troisième quart (53-49), mais Châlons-Reims a rapidement repris sa marche en avant, avec une fois de plus une excellente fin de quart, conclue sur un 11-0 (75-55, 30eme). Pau n'a jamais été en mesure de revenir en fin de match, malgré un Jérémy Leloup qui finit avec 21 points. En face, Travis Leslie finit avec 20 points, 6 rebonds et 5 passes pour les Champenois, qui réalisent une bonne opération.- Dijon : 84-78- Bourg-en-Bresse : 96-90- Pau-Lacq-Orthez : 102-86Monaco - OrléansLimoges - RoanneGravelines-Dunkerque - Boulogne-LevalloisNanterre - BoulazacLe Mans - Cholet