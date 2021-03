Jeep Elite (J25) : Sale soirée pour les cadors

Un trou noir fatal à Dijon, Limoges s'offre les Metropolitans

Pau et Boulazac s'enfoncent

JEEP ELITE / 25EME JOURNEE

Mardi 16 mars 2021

Jeudi 18 mars 2021

Cinquième défaite en douze matchs de Jeep Elite pour l'ASVEL ! Le club de Tony Parker ne pointe qu'à la septième place du classement, après sa défaite 105-96 après prolongation au Mans, qui a désormais le même bilan. Les Villeurbannais semblaient pourtant avoir le match en main, mais les Manceaux n'ont rien lâché. L'ASVEL a réussi un bon début de match, pour mener 21-13 à la fin du premier quart et 41-34 à la pause. Le Mans est parvenu à égaliser (47-47) en milieu de troisième quart, mais les hommes de TJ Parker ont remis un coup d'accélérateur pour mener 60-53 à la fin du troisième quart. Grâce à un 6-0, le MSB est revenu à 70-72 à 2'12 de la fin,Un coup de massue pour les Villeurbannais, qui ne s'en sont pas remis et ont craqué dans la prolongation, encaissant à 22-13. Bamforth a été le héros de cette partie, puisqu'il finit à 31 points, bien aidé par Ovie Soko, auteur de 28 points et 8 rebonds. En face, les 27 points et 5 rebonds de Guerschon Yabusele n'ont pas suffi, ni les 19 points et 8 passes de Thomas Heurtel.L'autre surprise de la soirée est venue de la défaite du deuxième, Dijon, sur le parquet d'Orléans, 8eme : 74-69. La JDA s'est écroulée après avoir réussi un très bon début de match (13-26 à la fin du premier quart, 38-42 à la mi-temps). MaisUn dernier quart où les Dijonnais sont parvenus à revenir à égalité (67-67) à 1'19 de la fin, avant d'encaisser un 5-0 fatal dans le money-time. Paris Lee finit avec 16 points et 8 passes pour Orléans et Gerald Robinson avec 17 points pour Dijon. Après trois défaites de suite, Limoges (10eme) jouait gros contre Boulogne-Levallois (5eme), et le CSP a fait respecter sa loi, en s'imposant 85-79, ce qui lui permet de se relancer dans la course au Final 8. Emmenés par un grand Nicolas Lang (17pts lors de ce match, dont 5/8 à 3pts), les Limougeauds ont réussi un super début de match, et menaient 26-15 à la fin du premier quart et 48-34 à la mi-temps. En deuxième période, les Metropolitans se sont bien repris, mais ils avaient pris trop de retard. Ils sont revenus à 83-79 à 35 secondes de la fin sur un tir à trois points de Lahaou Konaté, mais Maxime Roos manqué le tir longue distance qui aurait pu remettre son équipe à 83-82, et Limoges en a profité pour conclure. Jerry Boutsiele finit en double-double : 19 points, 11 rebonds. Archie Goodwin a quant à lui fait ce qu'il a pu pour Boulogne-Levallois, avec 17 points, mais cela n'a pas suffi.La Chorale a quasiment mené durant toute la partie. Elle menait 24-18 à la fin du premier et 43-36 à la mi-temps. Les hommes de Pascal Donnadieu ont égalisé (49-49) en milieu de troisième quart, avant de subir un nouvel éclat (55-63, 30eme) et ils n'ont jamais réussi à revenir à moins de trois points dans le dernier quart. Marcquise Reed finit avec 13 points et 8 rebonds pour Nanterre. et le bien-nommé Ronald March avec 17 points pour Roanne.Pour le dernier match de son entraîneur Laurent Villa (il va être remplacé par Eric Bartécheky), l'Elan Béarnais n'a pas pu empêcher une dixième défaite d'affilée, sur le parquet de Bourg-en-Bresse (3eme) : 88-58. Il n'y a pas de suspense dans cette rencontre où la JL a remporté tous les quarts-temps, et menait 39-30 à la mi-temps et 65-46 à la fin du troisième quart, dans le sillage d'un Maxime Courby à 17 points.Le 18eme, c'est Boulazac, et les joueurs de la Dordogne ont concédé leur neuvième défaite en dix matchs : 80-68 contre Châlon-sur-Saône, 13eme, qui se donne de l'air. Si le premier quart a été serré, avec un score de 21-20 en faveur de Boulazac, l'Elan a pris les commandes dans le deuxième quart-temps et les Périgourdins n'ont jamais réussi à revenir en-dessous des dix points d'écart, malgré un John Flowers à 20 points et 6 rebonds. Du côté chalonnais, Myles Hesson finit avec 15 points et 4 rebonds.- Boulazac : 80-68- Dijon : 74-69- ASVEL : 105-96ap- Pau-Lacq-Orthez : 88-58Nanterre -: 74-79- Boulogne-Levallois : 85-79Gravelines-Dunkerque - StrasbourgReporté : Monaco - Cholet