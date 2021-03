Jeep Elite (J24) : Dix de suite pour Monaco, court succès pour Bourg-en-Bresse

Monaco est intouchable en Jeep Elite. Depuis leur premier match et une défaite à domicile face à Boulogne-Levallois en septembre dernier, les joueurs de la « Roca Team » ont toujours connu la victoire lors de leurs sorties en championnat. Sur le parquet du Portel, les Monégasques ont prolongé leur série avec une dixième victoire de suite. Mais l’entame n’a pas été simple pour les joueurs de Zvezdan Mitrovic, qui se sont retrouvés menés de huit points en moins de quatre minutes. Mais, sans perdre leurs nerfs, les coéquipiers de Dee Bost (20 points) ont fait leur retard, passant devant grâce à un 12-0 en fin de premier quart-temps. Avant la mi-temps, les Monégasques ont creusé un écart de 17 points que les joueurs de l’ESSM ont progressivement réduit pour rejoindre leur vestiaire avec seulement six longueurs de retard. Mais les coéquipiers de Charles-Noé Abouo (13 points) n’ont pas tenu le rythme au retour sur le parquet, Monaco abordant les dix dernières minutes avec un matelas de quinze points... porté à 22 unités dès l’entame du quatrième quart-temps. Sans doute moins concernés, les Monégasques ont baissé de pied, laissant Le Portel revenir à onze points avant de creuser de nouveau l’écart pour une victoire de dix points au final (71-81).

Bourg-en-Bresse s’en sort bien au Mans

Candidat au podium, Bourg-en-Bresse avait droit à un déplacement périlleux sur le parquet du Mans pour lancer la 24eme journée de Jeep Elite. Un match que les joueurs de Savo Vucevic n’ont pas pris par le bon bout. Menés de dix points en moins de quatre minutes, les Burgiens n’ont pas immédiatement trouvé les solutions, se retrouvant menés de onze longueurs après dix minutes. Mais les coéquipiers de Maxime Courby (21 points, 8 rebonds) ont effacé leur retard en quatre minutes mais sans prendre l’avantage au tableau d’affichage plus de quelques secondes, le MSB atteignant la mi-temps avec trois points d’avance. Les coéquipiers de Scott Bamforth (20 points, 5 passes) ont conservé l’avantage l’essentiel du temps après le repos mais Bourg-en-Bresse est resté une menace qui s’est matérialisé dans le dernier quart-temps. Un 7-0 dans les trois dernières minutes aurait pu mettre à l’abri la JL Bourg mais Le Mans est revenu à un point avec 34 secondes à jouer puis Vitto Brown (11 points, 5 rebonds) a manqué la balle de match après un tir manqué de Codi Miller-McIntyre (13 points, 8 passes). Au final, Bourg-en-Bresse s’impose d’un point (85-86) et consolide sa troisième place au classement.



BASKET - JEEP ELITE / 24EME JOURNEE

Vendredi 12 mars 2021

Le Portel - Monaco : 71-81

Le Mans - Bourg-en-Bresse : 85-86



Samedi 13 mars 2021

17h00 : Dijon - Boulogne-Levallois

18h00 : Strasbourg - Chalon-sur-Saône

18h30 : Cholet - Boulazac

19h00 : Pau-Lacq-Orthez - Orléans

19h05 : Limoges - ASVEL

20h00 : Nanterre - Châlons-Reims

20h00 : Roanne - Gravelines-Dunkerque