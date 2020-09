Jeep Elite (J2) : Après la rétractation du maire de Cholet, le match face à Chalon-sur-Saône aura bien lieu

Mérignac : « J'ai expliqué au maire notre situation »

La 2eme journée de Jeep Elite ne verra pas un quatrième match être reporté. Alors que les matchs du Portel et de Boulazac ne pourront pas avoir lieu à la date initialement prévue pour cause de coronavirus, tout celui de Dijon en raison de la participation de la JDA au Final Eight de la Ligue des Champions, la rencontre entre Cholet et Chalon-sur-Saône, programmée ce mardi à 20h00, sera bien disputée. En effet, face à la colère du maire de Cholet Gilles Bourdouleix, ce dernier avait menacé ce dimanche de prendre un arrêté municipal afin d’interdire la tenue du match pour raisons sanitaires, mais surtout pour protester contre le protocole sanitaire de la LNB, qui avait empêché Lasan Kromah d’être sur la feuille de match ce samedi à Orléans.Face à cette situation, le président du Cholet Basket Jérôme Mérignac est intervenu auprès de Gilles Bourdouleix afin d’informer ce dernier concernant les obligations imposées à son club. « J'ai expliqué au maire notre situation et notre obligation de suivre le protocole établi par la LNB. Il y a des contraintes spécifiques au sport professionnel, a déclaré le président du club choletais au quotidien local Le Courrier de l’Ouest. Nous prendrons évidemment toutes les précautions pour l'accès à la salle. » Ce dernier a même ajouté : « Nous allons jouer ». Une rencontre à domicile face à Chalon-sur-Saône qui pourrait permettre à Cholet de se remettre la tête à l’endroit après la très lourde défaite concédée à Orléans dans le cadre de la 1ere journée de la saison, disputée le week-end dernier.