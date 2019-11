Jeep Élite (J17) : Nanterre retrouve le goût de la victoire

Cordinier et Nanterre assurent la fin de match

BASKET – JEEP ELITE / 17EME JOURNEE

Mardi 29 octobre 2019

Mercredi 20 novembre 2019

Lundi 25 novembre 2019

Mardi 26 novembre 2019

Mercredi 27 novembre 2019

Nanterre – Pau-Lacq-Orthez : 101-89

Mardi 3 décembre 2019

Dimanche 5 janvier 2020

Cette victoire était attendue ! Lanterne rouge de Jeep Élite, Nanterre était à la recherche d'une victoire depuis plus d'un mois en championnat de France.. Pour la 17eme journée, les partenaires de Spencer Butterfield (27 points, 3 rebonds, 2 passes) ont pris le jeu à leur compte d'entrée de match. L'écart s'est rapidement creusé au tableau d'affichage pour donner une avance confortable aux locaux dès le premier quart-temps. Même si l'Elan Béarnais semblait se rapprocher par moments, l'équipe de Ronald Moore (16 points, 4 rebonds, 3 passes) n'a jamais pu recoller avant la pause et se retrouvait menée de neuf points au moment de rentrer aux vestiaires.C'est en début de seconde période que les coéquipiers de Tyrus McGee (27 points, 1 rebond, 3 passes) ont réagi. Les Palois ont même pris les devants pour quelques secondes avant de se retrouver à nouveau dominés et loin derrière au tableau d'affichage.. Désormais treizièmes, les Franciliens ont poussé leurs adversaires du soir en seizième position avant leur déplacement à Roanne.– Le Portel : 64-58Châlons-Reims –: 91-99Boulazac –: 80-86– Cholet : 89-79Dijon –: 74-77Limoges –: 80-83Le Mans – Boulogne-LevalloisMonaco – ASVEL