Jeep Elite (J13 et J23) : L'ASVEL dominée à domicile par Dijon, Orléans s'impose face à Roanne

Dijon sait définitivement comment faire déjouer l’ASVEL ! Après avoir fait chuter les Villeurbannais lors de l’ouverture du championnat en septembre dernier, les joueurs de Laurent Legname ont fait mieux que tenir en respect le représentant du basketball français en Euroligue sur son parquet de l’Astroballe. Dès l’entame de match, les Dijonnais ont tenu la dragée haute aux Villeurbannais au cours d’un premier quart-temps indécis et durant lequel l’écart maximal a été de quatre points pour les Rhodaniens. Un début de deuxième quart-temps tonitruant, avec un 6-0 a permis à la JDA de compter huit points d’avance... un écart qui a été réduit à néant par l’ASVEL en deux minutes grâce à Kevarrius Hayes (12 points, 7 rebonds). Mais les coéquipiers de Norris Cole (17 points) n’ont toutefois jamais été en mesure de passer devant, permettant à Dijon de retrouver son vestiaire avec une avance de quatre points

Dijon, bête noire de l’ASVEL

Plus constants en attaque, les Villeurbannais ont pu effacer leur retard et prendre quelques instants la main au score... avant de connaître un terrible temps faible. En l’espace d’un peu moins de quatre minutes, les coéquipiers d’un très grand David Holston (18 points, 9 passes) ont infligé un 12-3 à l’ASVEL pour prendre sept points d’avance. Vexés, les joueurs de TJ Parker et Frédéric Fauthoux ont alors haussé le rythme pour revenir à hauteur à l’orée du dernier quart-temps. Après une phase de chassé-croisé durant laquelle les deux formations ont eu alternativement la main, la JDA a trouvé les solutions pour hausser le ton et repasser devant avec jusqu’à cinq points d’avance. Si les Rhodaniens sont revenus à deux points, ils ont cédé, permettant à Dijon de signer une victoire méritée (76-84), la sixième de suite en Jeep Elite, qui permet aux Dijonnais de rester au contact de Monaco, toujours leader du championnat.



BASKET - JEEP ELITE / 23EME JOURNEE

Vendredi 5 mars 2021

Gravelines-Dunkerque - Le Mans : 91-77



Samedi 6 mars 2021

Monaco - Pau-Lacq-Orthez : 102-95 (ap)

Chalon-sur-Saône - Cholet : 84-79 (ap)

Boulogne-Levallois - Le Portel : 85-60

Boulazac - Roanne : 82-72

Châlons-Reims - Limoges : 74-72



Dimanche 7 mars 2021

Bourg-en-Bresse - Nanterre : 97-72



Mardi 9 mars 2021

ASVEL - Dijon : 76-84



Reporté à une date ultérieure

Orléans - Strasbourg

Orléans maintient Roanne la tête sous l’eau

Plus d’un mois après sa dernière sortie en Jeep Elite avec une défaite face à Monaco, Orléans n’a pas manqué son retour aux affaires du championnat. Les joueurs de Germain Castano ont remporté leur bras de fer face à Roanne dans un match en retard de la 13eme journée. Si l’entame de la rencontre a vu les deux équipes être au coude-à-coude, l’OLB a haussé le ton avec un 7-0 pour creuser le premier écart significatif mais, en début de deuxième quart-temps, Roanne a répondu avec un 11-0 qui lui a permis de garder la main au tableau d’affichage jusqu’à la mi-temps, atteinte avec cinq points d’avance. La Chorale a maintenu son avantage tout au long du troisième quart-temps mais les coéquipiers de Jamel Artis (26 points) ont commencé à faiblir, laissant Orléans signer un 8-0 pour revenir à seulement deux points. Roanne a résisté en début de quatrième quart-temps, ne fléchissant pas malgré un 8-0 encaissé d’entrée. Toutefois, emmenés par Paris Lee (27 points) et LaMonte Ulmer (24 points), les Orléanais ont fini par avoir le dernier mot avec un succès de huit longueurs (108-100) qui les rapproche du Top 8 quand Roanne, battu pour la troisième fois de suite, est aux portes de la zone rouge.



BASKET - JEEP ELITE / 13EME JOURNEE

Samedi 23 janvier 2021

Châlons-Reims - Boulogne-Levallois : 73-87



Mardi 9 mars 2021

Orléans - Roanne : 108-100



Reportés à une date ultérieure

Dijon - Limoges

ASVEL - Strasbourg

Le Portel - Cholet

Nanterre - Pau-Lacq-Orthez

Le Mans - Monaco

Boulazac - Chalon-sur-Saône

Gravelines-Dunkerque - Bourg-en-Bresse