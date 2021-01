Jeep Elite (J12) : L'ASVEL chute sur le parquet de Chalon-sur-Saône

Les jambes villeurbannaises étaient sans doute trop lourdes. Pour leur quatrième match en l’espace d’une semaine, les joueurs de l’ASVEL sont passés à côté de leur premier match de Jeep Elite disputé en ce mois de janvier. En effet, deux jours après leur exploit sur le parquet de l’Olympiacos, les joueurs de TJ Parker et Frédéric Fauthoux se sont inclinés sur le parquet de Chalon-sur-Saône dans un match en retard de la 12eme journée de Jeep Elite. Chahutés en début de match, les Rhodaniens ont serré le jeu pour ne pas laisser leurs adversaires creuser trop tôt l’écart. Ayant compté jusqu’à six points de retard en tout début de match, l’ASVEL a conclu ces dix premières minutes avec un score de parité. Le chassé-croisé entre les deux formations s’est poursuivi jusqu’à la mi-temps, l’Elan Chalon débutant fort avant de connaître un temps faible aussitôt sanctionné par l’ASVEL qui a pu reprendre quelques instants les commandes au tableau d’affichage. Mais, concluant la première moitié du match sur un temps fort, ce sont bien les joueurs de Julien Espinosa qui ont retrouvé leur vestiaire avec un avantage de trois longueurs.

Trop d’imprécision au tir pour l’ASVEL

C’est au retour sur le parquet que la machine villeurbannaise a commencé à donner des signes de fatigue et les statistiques l’ont traduit. 50% de réussite à deux points, 34% à trois points et 53% aux lancers francs, l’ASVEL ne s’est pas donné les moyens d’espérer aller chercher la victoire à Chalon-sur-Saône. Avec un 10-0 pour conclure le troisième quart-temps, les coéquipiers de Jordan Crawford (27 points, 9 passes) ont abordé les dix dernières minutes avec une marge de sept longueurs. Malgré David Lighty (19 points) et Derrick Walton Jr (15 points), ce sont des Rhodaniens souvent trop individualistes qui ont laissé leurs adversaires prendre jusqu’à quinze longueurs d’avance dans le dernier quart-temps pour, en fin de compte une défaite logique de dix points (85-75). Avec son troisième succès de la saison, l’Elan Chalon remonte au 14eme rang quand l’ASVEL manque l’occasion de se rapprocher du podium avec ce troisième revers de la saison en championnat, qui est également le plus lourd concédé en Jeep Elite depuis le début de la saison.



BASKET - JEEP ELITE / 12EME JOURNEE

Samedi 16 janvier 2021

Pau-Lacq-Orthez - Bourg-en-Bresse : 76-83



Dimanche 17 janvier 2021

Chalon-sur-Saône - ASVEL : 85-75



Reportés à une date ultérieure

Boulogne-Levallois - Strasbourg

Roanne - Le Portel

Gravelines-Dunkerque - Boulazac

Dijon - Orléans

Monaco - Nanterre

Cholet - Le Mans

Limoges - Châlons-Reims