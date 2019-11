Jeep Elite (J11) : Difficile victoire à Chalons-Reims pour Monaco

Chalons-Reims y a cru avant de craquer face à Monaco



Nouveau succès pour l'@ASMonaco_Basket qui s'impose sur le parquet du @CCRBASKET. La Roca team a fait la course en tête une bonne partie du match même si le CCRB est revenu à égalité en fin de QT3

Gros match du double champion NBA @pg30_Cole avec 22 PTS / 8 PDS#JeepELITE pic.twitter.com/cxj2hOH06p



BASKET – JEEP ELITE / 11EME JOURNEE

Mardi 29 octobre 2019

Jeudi 28 novembre 2019

Vendredi 29 novembre 2019

Samedi 30 novembre 2019

Dimanche 1er décembre 2019

Lundi 2 décembre 2019

Un mois après le succès de Boulogne-Levallois à Boulazac, la 11eme journée de Jeep Elite a repris ses droits. Et Monaco a été exact au rendez-vous sur le parquet de Chalons-Reims. Une rencontre que les joueurs de la Principauté ont entamé avec le mors aux dents et un 10-2 en trois minutes emmené par Kevin Tillie (5 points). Les Champenois ont su revenir à trois longueurs grâce à Yannis Morin (15 points, 7 rebonds) mais la fin des dix premières minutes a été plus compliquées avec un avantage de huit points pour la « Roca Team ». Mais les Rémois avaient de la ressource et ont su recoller au score en cinq minutes avec un 8-0 à la clé. Le jeu s’est équilibré mais ce sont les Monégasques qui ont repris le contrôle au score pour terminer la première mi-temps avec une avance de quatre longueurs.Menés de sept points à cause d’un tir à trois points de Dee Bost (13 points), les Champenois de Nic Moore (17 points) ont immédiatement mis un nouveau coup d’accélérateur pour revenir à hauteur mais il a fallu attendre quatre minutes de plus pour les voir passer devant pour la deuxième fois du match après quelques secondes dans le deuxième quart-temps. Johan Passave-Ducteil (9 points) est alors sorti du banc pour permettre à Chalons-Reims de prendre cinq points d’avance... avant de voir Monaco passer une vitesse pour signer un 8-0 et lancer la fin de match. Dès lors, les Monégasques ont haussé le ton pour se mettre hors de portée avec un maximum de quatorze points d’avance. Une ultime réaction champenoise a été vaine pour une victoire de onze longueurs de Monaco (89-100). Un quatrième succès de suite de la « Roca Team » qui remonte à la troisième place quand Chalons-Reims chute pour la troisième fois de suite et se retrouve juste en-dehors du Top 8.Boulazac -: 97-101Châlons-Reims -: 89-100Roanne - Pau-Lacq-OrthezDijon - Le MansChalon-sur-Saône - Bourg-en-BresseNanterre - LimogesOrléans - StrasbourgASVEL - Le PortelGravelines-Dunkerque - Cholet