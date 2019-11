Jeep Elite (J11) : Bourg-en-Bresse confirme, Pau-Lacq-Orthez a fait fi de la nervosité, Strasbourg continue sur sa lancée

Il faisait bon jouer à l’extérieur ce samedi en Jeep Elite. Lors des trois rencontres de cette 11eme journée très éclatée au programme, c’est l’équipe hors de ses bases qui a fait la différence. Strasbourg en a profité pour aller à Orléans signer son cinquième succès de rang en championnat. Après une entame convaincante, les coéquipiers de Thomas Scrubb (19 points) ont laissé les joueurs du Loiret revenir dans le match avant la mi-temps. Mais, malgré les 18 points de Brandon Jefferson et les 17 points de Miralem Halilovic, les Orléanais n’ont pas su résister à l’accélération alsacienne dans le troisième quart-temps, qui a permis aux joueurs de Vincent Collet de faire la différence pour s’imposer de neuf points (77-86) et remonter au septième rang du classement. Orléans, avec cette deuxième défaite de rang, reste englué à la 12eme place. La tension était palpable sur le parquet de la Halle Vacheresse. Le match entre Roanne et Pau-Lacq-Orthez a même failli dégénérer quand une altercation force les arbitres à disqualifier Justin Carter, Steeve Ho You Fat et Johndre Jefferson pour la Chorale mais également Digué Diawara pour l’Elan Béarnais.

Bourg-en-Bresse et Pau-Lacq-Orthez reverdissent

Avant cela, les joueurs de Laurent Vila, emmenés par Justin Dentmon (28 points), ont su faire la différence au score. Mais, révoltés après cette altercation, les Roannais ont haussé le ton pour finalement échouer à trois longueurs (97-100) malgré les 22 points de Marcquise Reed. Une victoire qui relance l’Elan Béarnais quand Roanne repart dans le rouge après deux victoires de suite. Bourg-en-Bresse, de son côté, a oublié les deux défaites de rang enchaînées face à Cholet et l’ASVEL en enchaînant un deuxième succès de suite. Après Limoges, c’est Chalon-sur-Saône qui a cédé face à la JL Bourg. Une rencontre que les coéquipiers de Zachery Peacock (23 points, 10 rebonds) ont su contrôler mis à part le troisième quart-temps. Les 18 points de Justin Robinson n’ont pas suffi pour l’Elan Chalon qui s’incline de quinze longueurs (64-79) et reste bon dernier quand la JL Bourg pointe au cinquième rang du classement, à une victoire de Monaco et Dijon.



BASKET – JEEP ELITE / 11EME JOURNEE

Mardi 29 octobre 2019

Boulazac - Boulogne-Levallois : 97-101



Jeudi 28 novembre 2019

Châlons-Reims - Monaco : 89-100



Vendredi 29 novembre 2019

Dijon - Le Mans : 100-74



Samedi 30 novembre 2019

Orléans - Strasbourg : 77-86

Roanne - Pau-Lacq-Orthez : 97-100

Chalon-sur-Saône - Bourg-en-Bresse : 64-79



Dimanche 1er décembre 2019

16h00 : Nanterre - Limoges

17h00 : ASVEL - Le Portel



Lundi 2 décembre 2019

20h00 : Gravelines-Dunkerque - Cholet