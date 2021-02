Jeep Elite (J11) : Après deux défaites de suite, Boulogne-Levallois renoue avec la victoire

Boulogne-Levallois ne s’enfonce pas dans la sinistrose. Battus par Roanne et Strasbourg lors de leurs deux dernières sorties en Jeep Elite, les Metropolitans ont pleinement mis à profit leur déplacement au Portel pour retrouver des couleurs. Une rencontre que les coéquipiers de David Michineau (20 points, 6 passes) ont bien démarré avec un avantage de dix longueurs après quatre minutes de jeu. Les Portelois ont tenté de réagir mais, jusqu’à la mi-temps, l’avance des Franciliens n’a cessé d’enfler avec 17 points d’avance au moment de retrouver le vestiaire. Toutefois, les coéquipiers de Mehdy Ngouama (18 points) et Mikyle McIntosh (16 points) ont commencé à trouver des solutions durant un troisième quart-temps qu’ils ont dominé pour revenir à dix longueurs. Un avertissement que les Metropolitans ont bien compris, resserrant nettement le jeu dans les dix dernières minutes du match. L’écart entre les deux formations n’est jamais redescendu sous les dix longueurs, Boulogne-Levallois comptant jusqu’à 17 longueurs d’avance au cœur de ce dernier quart-temps. Au final, les Mets s’imposent de treize points (73-86), leur neuvième succès cette saison en treize matchs disputés, et remontent au quatrième rang. Pour Le Portel, ce deuxième revers de suite voit le club nordiste équilibrer son bilan à cinq victoires pour cinq défaites, insuffisant pour prendre place dans le Top 8.



BASKET - JEEP ELITE / 11EME JOURNEE

Samedi 19 décembre 2020

Strasbourg - Pau-Lacq-Orthez : 94-71



Vendredi 12 février 2021

Le Portel - Boulogne-Levallois : 73-86

20h00 : Orléans - Monaco

21h00 : ASVEL - Limoges



Reportés à une date ultérieure

Châlons-Reims - Roanne

Bourg-en-Bresse - Chalon-sur-Saône

Boulazac - Cholet

Nanterre - Gravelines-Dunkerque

Le Mans - Dijon