Jeep Elite : Izundu et Strasbourg se séparent

Moins de 4 points de moyenne pour Izundu

Après huit matchs de Jeep Elite et trois de Ligue des Champions, Ebuka Izundu quitte déjà Strasbourg. La SIG a annoncé mercredi qu’elle se séparait d’un commun accord de son Nigérian de 24 ans, arrivé en juillet dernier, et dont le contrat courait jusqu’en juillet 2021. « Ebuka Izundu ne portera plus le maillot de la SIG Strasbourg à compter de ce jour. En effet, Ebuka Izundu et la SIG Strasbourg ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration, laissant le joueur libre de tout contrat.», écrit le club alsacien dans un communiqué.En huit matchs de Jeep Elite, le pivot a inscrit 3,8 points et pris 2,3 rebonds en moyenne en 11,3 minutes, pour un bilan de quatre victoires et quatre défaites pour la SIG, actuelle dixième du classement (un classement tronqué, certaines équipes ayant joué neuf matchs et d’autres cinq)., et le club alsacien, avec trois victoires et une défaite, est en tête de son groupe à deux matchs de la fin. Né à Lagos au Nigéria mais passé par les Miami Hurricanes en NCAA, Izundu n’a pas été drafté en 2019, mais a joué avec les Golden State Warriors en Summer League, avant de passer la saison dernière au Betis Séville, qu’il avait déjà quitté avant la fin de son contrat de deux ans pour rejoindre Strasbourg. Il va désormais devoir trouver un nouveau challenge.