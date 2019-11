Jeep Elite : Dijon se promène contre Le Mans

52-17 à la mi-temps !



9ème succès pour la @jdadijonbasket qui s'impose largement face au @MSB_Officiel ! La messe était dite à la MT puisque les Bourguignons menaient 52-17 😱 @sheed_ctmd1 MVP avec 25 d'eval (20 PTS 3 PDS / 2 INT)#LetsPlay #JeepELITE pic.twitter.com/JUEkT16mlY

— LNB (@LNBofficiel) November 29, 2019

BASKET – JEEP ELITE / 11EME JOURNEE

Mardi 29 octobre 2019

Jeudi 28 novembre 2019

Vendredi 29 novembre 2019

Samedi 30 novembre 2019

Dimanche 1er décembre 2019

Lundi 2 décembre 2019

Quelle entame !dans le troisième match de la 11eme journée de Jeep Elite débutée dès mardi par le nouveau succès de Boulogne-Levallois, à Boulazac, et suivi jeudi de celui, plus large, de Monaco sur le parquet de Châlons-Reims. Après les dix premières minutes de jeu, la JDA, emmenée par un Richard Salomon déjà bouillant, menait déjà 24-5 face à l'ancien champion de France aujourd'hui englué dans le bas de tableau. Sonné, le MSB végétait sur le parquet bourguignon, où Dijon repartait de plus belle dans le deuxième quart-temps. Intenables, Rasheed Sulaimon, auteur comme son coéquipier Salomon de 20 points, et les locaux poursuivaient leur promenade de santé et portaient leur avance jusqu'à... +39 !A la pause, l'écart était finalement de 35 points (52-17) et la seconde période se jouait presque pour le fun entre des Dijonnais qui pouvaient laisser venir mais débutaient pourtant la dernière période avec encore 32 points d'avance malgré une légère réaction des Manceaux et de Valentin Bigote (21 points), seul joueur sarthois avec Obi Emegano (15 points) et Brandon Taylor (16) à ne pas boire la tasse vendredi. L'ancien Nantais, très bon à trois points notamment (4 sur 6), ne pouvait pas éviter pour autant à son équipe la noyade annoncée dès les premiers paniers de cette partie qui a tourné au cauchemar pour Le Mans (100-74). Avec ce neuvième succès, Dijon, lui, revient à hauteur du troisième Monaco.Boulazac -: 97-101Châlons-Reims -: 89-100- Le Mans : 100-74Nanterre - LimogesOrléans - StrasbourgRoanne - Pau-Lacq-OrthezChalon-sur-Saône - Bourg-en-BresseASVEL - Le PortelGravelines-Dunkerque - Cholet