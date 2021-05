Jeep Elite - Dijon : Prolongation de contrat jusqu'en 2023 pour David Holston

Holston : « Je suis chez moi à Dijon »

David Holston n’est pas décidé à quitter la Bourgogne. Par l’intermédiaire d’un communiqué, la JDA Dijon a confirmé que son meneur américain, arrivé en 2015 et revenu en 2018 après un court passage par le club turc de Samsun, a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires, soit un engagement valable jusqu’en juin 2023. Le natif de Pontiac, passé par l’université de Chicago State avant de débuter sa carrière professionnelle en Turquie puis de passer par l’Allemagne et les Artland Dragons avant de rejoindre Dijon, a déjà marqué de son empreinte la Jeep Elite et Dijon, avec le titre de MVP du championnat remporté en 2019, deux sélections pour le All-Star Game de la LNB en 2018 et 2019, une troisième place en Ligue des Champions la saison passée, quelques mois après un premier titre, la Leaders Cup. Ses performances depuis le début de la saison avec la JDA, deuxième du classement de Jeep Elite avec 18 victoires pour quatre défaites, sont exemplaires (14,9 points et 5,5 passes en moyenne par match).Alors que Laurent Legname, qui va prendre la direction de Bourg-en-Bresse, Kyle Milling va s’installer au poste d’entraîneur de la JDA. Un nouveau cycle pour le club bourguignon dans lequel David Holston entend bien prendre toute sa place. « J’ai vécu de très belles années ici, à Dijon. J’ai rencontré des personnes géniales que je considère désormais comme ma famille. Je suis très heureux de dire que je suis chez moi à Dijon, a déclaré l’Américain dans un message vidéo publié sur le compte officiel Twitter du club. J’ai gagné mon premier titre ici avec des émotions incroyables. Une nouvelle histoire commence. La JDA est un super club, Dijon est une super ville. Je suis fier et reconnaissant que l’on continue ensemble pour deux saisons de plus. » A 35 ans, David Holston a sans doute accepté le dernier grand défi de sa carrière, celui de faire grandir un peu plus le club de Dijon, qui compte avoir un rôle dans la course au titre cette saison et à l’avenir.