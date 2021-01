Les clubs professionnels du basket français y voient un peu plus clair…jusqu’au 15 février. Une nouvelle assemblée générale de la Ligue nationale de basket s’est tenue mardi afin de prendre une décision concernant les matchs des prochaines semaines, sachant que le contexte sanitaire ne s’est pas amélioré et que toutes les rencontres devront se dérouler à huis clos, malgré le manque de recettes qui en découle. La LNB a décidé que concernant la Jeep Elite, chaque équipe devra disputer deux matchs, dont un à domicile, jusqu’au 15 février, avec priorité aux matchs ayant fait l’objet d’un report depuis le début du championnat.

Lors de sa dernière Assemblée générale, la LNB avait demandé que soient joués en priorité en janvier les huitièmes de finale de la Coupe de France (ce qui a été fait) et au moins une rencontre de championnat avec les clubs n’étant pas concernés par les compétitions européennes jouant à domicile. Le nombre de matchs va donc augmenter d’ici la fin février. A ce jour, Dijon est l’équipe qui a joué le plus de matchs, avec dix rencontres, alors que Boulazac n’en a joué que six. Si la saison était normale, on aurait dû disputer la 19eme journée de Jeep Elite le week-end prochain. Les prochaines rencontres de Jeep Elite seront programmées à partir du 29 janvier et communiquées d’ici la fin de la semaine.

Une réunion pour étudier les scénarii de fin de saison

Pour ce qui est de la Pro B, la LNB a décidé que la période jusqu’au 15 février sera utilisée pour jouer un maximum de matchs reportés depuis le début de la saison. Le but est que sept journées complètes au minimum aient été disputées d’ici là, sachant qu’actuellement, les équipes ont joué entre quatre et sept matchs. Concernant la suite et la fin de la saison, les clubs de chaque division se réuniront très rapidement afin de mettre en place différents scénarii qui seront ensuite soumis à l’Assemblée Générale, a fait savoir la LNB.La Ligue Magnus qui, comme la Jeep Elite a décidé de jouer au ralenti depuis le deuxième confinement, a par exemple décidé de ne jouer que la moitié des matchs de la saison régulière afin de se donner une chance d’aller au bout.