Les dernières illusions de l'Elan se sont évaporées dans le ciel d'Orléans.La faute à cette défaite de trop (la 24eme cette saison) pour les avant-derniers du classement, mardi soir sur le parquet d'une équipe d'Orléans (87-79) qui disputera finalement les play-offs alors même qu'une victoire ne suffisait pas pour sauver Myles Henson (22 points) et les siens. Pour que les champions de France 2017 passe une saison de plus en Jeep Elite, il fallait en effet non seulement qu'ils s'imposent, mais également que, dans le même temps, Gravelines-Dunkerque perde chez lui contre Pau-Orthez et que Roanne crée l'exploit chez lui contre l'ASVEL.Le BCM a bien bu la tasse à domicile contre l'Elan Béarnais (100-80). Toutefois, la défaite de Chalon venue condamner définitivement l'Elan, relégué au même titre que Boulazac malgré la victoire de la lanterne rouge face à Châlons-Reims (81-70)Gravelines termine même 15eme, juste devant Roanne, lourdement battu lui aussi, sur son parquet (89-75) par une équipe de l'ASVEL bien partie pour arracher la deuxième place à Monaco (même une défaite de 24 points contre les Monégasques vendredi assurerait les champions de France du fauteuil de dauphin), surpris la veille à Nanterre, tandis que Dijon, bourreau du Portel (73-57), est certain depuis mardi de finir en tête à l'issue de la saison régulière. Ce qui n'était encore jamais arrivé à la JDA.- Strasbourg : 73-81- Monaco : 86-79Cholet -: 82-95- Châlons-Reims : 81-70- Chalon-sur-Saône : 87-79Gravelins-Dunkerque -: 80-100Limoges -: 84-88- Le Portel : 73-57Roanne -: 75-89