Jeep Elite : Bourg s'est fait peur contre Boulazac

Andjusic et Omic sonnent la révolte !

BASKET - JEEP ELITE / 8EME JOURNEE

Longtemps malmené par le dernier du classement et même tout au bord du précipice à un moment de la partie sans néanmoins y basculer,qui avait relevé momentanément la tête lors de sa dernière sortie en allant surprendre le 12eme Roanne sur le parquet de la Chorale. Beaucoup n'avaient pas vraiment compris comment cette équipe en-dessous de tout depuis le début de la saison avait pu signer ce joli coup dans le Rhône.Ils ont dû mieux saisir en voyant les difficultés que Boulazac a posées à Bourg, notamment lors d'un début de rencontre qui a vu le dernier et ses deux meilleurs joueurs lors de cette partie Yarou (17 points, 11 rebonds) et Flowers (21 points) compter 10 puis 11 points d'avance (44-34 à la pause en faveur des visiteurs) avant que le cinquième du classement ne décide de réagir. Et de quelle façon ! Dès lors que, il n'y a plus réellement eu de match. Et cette « Jeu » balayée (24-15) dans le deuxième quart-temps a touché le ciel dans le quatrième (32-21) avant de confirmer son réveil dans la prolongation, là aussi à sens unique (10-4). La troisième victoire de suite pour Bourg, qui s'est néanmoins fait très peur.- Orléans : 97-91- Nanterre : 73-67- Dijon : 83-73- Châlons-Reims : 84-80- Limoges : 91-68Pau-Lacq-Orthez -: 60-81- Le Portel : 89-75- Boulazac : 92-86 (ap)14h00 : ASVEL - Monaco