Jeep Elite - ASVEL : Officialisation de la signature de Thomas Heurtel

Un retour temporaire en France

Enorme coup pour l'ASVEL qui enregistre l'arrivée du meneur de jeu Thomas Heurtel (31 ans, 1,89 m). Celui qui compte 75 sélections avec les Bleus a signé jusqu'à la fin de la saison. Une signature qui lui a valu quelques sacrifices. « Il n'a pas hésité à faire de gros sacrifices financiers pour nous rejoindre. C'est une belle marque de confiance, le signe que l'ASVEL est une vraie référence pour les meilleurs basketteurs français » a affirmé Tony Parker, président du club rhodanien. Thomas Heurtel évoluait depuis 2017 au FC Barcelone, mais certaines tensions l'ont poussé à quitter le club. Ce dernier l'a libéré il y a un mois. Avec l'ASVEL, « il disputera donc le championnat de France et la Coupe de France » a expliqué le club dans le communiqué qui officialise l'arrivée du joueur. Avec la reprise de la Jeep Elite et un calendrier rempli, les dirigeants de l'ASVEL souhaitaient renforcer leur effectif.Libre depuis un mois donc, Thomas Heurtel met fin à dix années d'exil à l'étranger en signant à l'ASVEL. Pour rappel, avant son passage au FC Barcelone, le meneur a joué dans d'autres équipes espagnoles (Alicante et Vitoria), mais aussi en Turquie, au sein du club de l'Anadolu Efes Istanbul. Néanmoins, s'il signe à Villeurbanne, c'est pour mieux rebondir puisqu'il espère être recruté par le Real Madrid la saison prochaine. Autre objectif du Français, être prêt et être sélectionné par Vincent Collet dans le but de joueur les Jeux Olympiques de Tokyo qui approchent. Du côté de l'ASVEL, l'équipe compte sur son arrivée pour se relancer et atteindre le podium de la Jeep Elite. Le club est actuellement à la cinquième position, une place qui ne plait pas vraiment à Tony Parker.