Jeep Elite - ASVEL : Lacombe s'engage pour quatre ans

Paul Lacombe est de retour chez lui. Né à Vénissieux et formé à l'ASVEL, l'arrière ou ailier français va donc faire son retour au sein du club de ses débuts. En effet, ce vendredi, l'équipe de Tony Parker a annoncé une première arrivée en vue de la saison 2020-21 avec le retour de Lacombe pour les quatre prochaines années. Médaillé de bronze avec l'équipe de France au Mondial 2019, l'ancien de Monaco, également passé par Strasbourg, va donc retrouver un club qu'il connait bien mais qui a également beaucoup changé depuis son départ en 2013.« J’ai quitté le club en 2013 mais je lui ai évidemment toujours gardé une place très spéciale dans mon coeur ! Revenir un jour à l’ASVEL était une évidence dans mon esprit et je suis très heureux que cela ait pu se faire maintenant, s'est réjoui Lacombe, sur le site officiel du club. Je vais retrouver le club qui m’a lancé, celui qui m’a fait confiance dès le début et m’a fait connaître le haut niveau. Je suis de retour à la maison ! Retrouver l’Astroballe, les supporters, l’EuroLeague… c’est génial et j’ai vraiment hâte d’être à la reprise ! »