Jeep Elite - ASVEL : Berry remplace Jackson

Spécialiste du tir à trois points (40.9%), Davion BERRY rejoint LDLC ASVEL



L'ASVEL n'a pas raté Davion. En quête d'un remplaçant à Edwin Jackson, prêté à l'Estudiantes Madrid la semaine dernière après être entré en conflit avec l'entraîneur de l'équipe Zvezdan Mitrovic,(28 ans, 1,95 m). Lundi, au lendemain de la défaite en finale face à Dijon en Leaders Cup (77-69), le club villeurbannais a annoncéSur le site de l'actuel troisième de Jeep Elite derrière Monaco, leader, et Dijon, dauphin de la Roca Team et équipe décidément en grande forme, Berry est présenté comme un spécialiste du shoot longue distance, avec un pourcentage de réussite à trois points assez impressionnant (40,9 %).L'ASVEL indique d'ailleurs que l'efficacité de son nouveau joueur derrière la ligne notamment en faisait « la principale arme offensive » du club russe de l'Enisei Krasnoyarsk, où Berry a débuté la saison. Auteur de 23 points face au CSKA Moscou, le natif d'Oakland tournait en Russie à 18,1 points, 3,3 rebonds et 3 passes en 30,7 minutes de moyenne par match., avec des apparitions sous les couleurs des Maine Red Claws et des Raptors 905 (la réserve des Toronto Raptors). Avant de poser ses valises en Russie, Berry avait par ailleurs découvert le championnat grec (Kolossos et Panionios) et alllemand (Tübingen).