Jeep Elite - All Star Game : Moneke remplace Roberts

Changement de joueur pour le All Star Game de Jeep Elite, qui se déroulera ce dimanche à l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy. En raison d'une blessure, le Chalonnais Ronald Roberts ne pourra pas tenir sa place au concours de dunks, et a été remplacé par le joueur de Quimper (Pro B), Chima Moneke. Par ailleurs, les organisateurs ont précisé que Danilo Andjusic, le joueur de Bourg-en-Bresse, sélectionné pour le concours de tirs à 3 points en remplacement du Limougeaud Hugo Invernizzi, arrêté jusqu'au 2 janvier, reste dans la sélection, même si le Limougeaud a finalement été déclaré apte à reprendre dès le 21 décembre.



All Stars France

Cinq de départ : Damien Inglis (SIG Strasbourg), Edwin Jackson (LDLC ASVEL), Isaïa Cordinier (Nanterre 92), Antoine Diot (LDLC ASVEL), Yannis Morin (CCRB - Champagne Châlons Reims Basket)

Remplaçants : Alpha Kaba (Boulazac Basket Dordogne), Benoit Mangin (ESSM Le Portel Côte d'Opale), Antoine Eito (MSB), Abdoulaye Ndoye (CB - Cholet Basket), Axel Julien (JDA Dijon Basket), Livio Jean-Charles (LDLC ASVEL) et Jean-Baptiste Maille (CCRB - Champagne Châlons Reims Basket) Entraineurs : Zvezdan Mitrovic (LDLC ASVEL) et Stéphane Eberlin (Souffelweyersheim, PRO B)



All Stars Monde

Cinq de départ : Chris Horton (CB - Cholet Basket), David Holston (JDA Dijon Basket), Dee Bost (A.S. Monaco Basket), Briante Weber et Vitalis Chikoko (Metropolitans 92)

Remplaçants : JJ O'Brien, Erik Buckner et Norris Cole (A.S. Monaco Basket), Rob Gray (Metropolitans 92), Justin Robinson (Elan Chalon), Miralem Halilovic (Orléans Loiret Basket) et Tonye Jekiri (LDLC ASVEL) Entraineurs : Frédéric Fauthoux (Metropolitans 92) et Rémy Valin (Denain, PRO B)



Concours de dunks : Isaïa Cordinier (Nanterre), Kevin Harley (Boulazac), Chima Moneke (Quimper) et D.J. Stephens (Le Mans)



Concours à trois-points : Spencer Butterfield (Nanterre), Gabe York (Strasbourg), Danilo Andjusic (Bourg-en-Bresse) et Bastien Pinault (Boulogne-Levallois)



Concours des meneurs : Justin Robinson (Chalon-sur-Saône), Benjamin Sene (Gravelines-Dunkerque), Norris Cole (Monaco) et Michael Stockton (Cholet)