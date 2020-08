Jeep Elite : Abdoulaye Ndoye signe à Monaco

👀 Les highlights d’Abdoulaye @Ndoye_11 avec Cholet (2019/20) 🔥 Une très belle saison pour Abdou qui lui a valu d’être sélectionné au All Star Game et appelé en Équipe de France 🌟🇫🇷https://t.co/DnXHqHplDO

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) August 5, 2020

Inscrit à la Draft NBA, Abdoulaye Ndoye va y laisser son nom contrairement à l'an passé. Mais s'il n'est pas retenu au deuxième tour comme annoncé par les différentes projections, l'arrière restera en France. Pas à Cholet où il est passé professionnel mais à Monaco.Champion d'Europe U16 et U18 avec les Bleuets, le natif de Dunkerque tournait à 10,1 points, 4,2 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,3 interception par match en Jeep Elite l'an passé. Arrière capable d'évoluer à la mène, il avait été retenu pour le All-Star Game 2019 et avait été sélectionné dans le groupe de 14 de Vincent Collet pour la fenêtre internationale de février.Son profil de joueur extérieur efficace à longue distance et agressif défensivement avait attiré l'attention de plusieurs écuries. L'ASVEL en France ou Malaga à l'étranger suivaient sa situation avec attention.Sur le Rocher, il devrait être titularisé par Zvezdan Mitrovic au poste 2. Une opportunité qu'il apprécie à en croire sa réaction sur le site officiel du club de la Principauté. « Monaco, pour moi, c’est un pas en avant. Monaco était à mes yeux le meilleur choix. Je viens pour gagner des titres car en premier lieu, je suis un compétiteur. Je veux gagner des matches. Je suis attiré par l’exigence qui est celle au quotidien d’un club comme l’ASM, je suis venu pour sortir de ma zone de confort. » Une nouvelle étape dans sa carrière qui pourrait rapidement le mener vers les Etats-Unis.