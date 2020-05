Elite/Pro B : Saison blanche officialisée, pas de champion ni de relégation

Il n'y avait plus guère de suspense. Comme bon nombre de championnats sportifs, notamment en France, la Jeep Elite, mais également la Pro B, avaient été suspendus en mars dernier, en raison de la pandémie de coronavirus. A ce moment précis, 25 journées avaient été disputées dans l'élite nationale, et 23 à l'étage inférieur. Ce mercredi, l'Assemblée générale de la Ligue nationale de basket (LNB), réunie en visioconférence, a, cette fois, pris une décision définitive. En effet, la saison 2019-20 est officiellement arrêtée. Par conséquent, il n'y aura ni champion ni promotion et donc encore moins de relégation, que ce soit dans l'une ou l'autre division. Outre cet arrêt, les modalités de la formule du prochain exercice ont également été discutées.

Une reprise repoussée au-delà du mois de septembre ?

C'est ainsi que pour 2020-21, il y aura toujours les mêmes 36 clubs en LNB, répartis entre la Jeep Elite et la Pro B. La première division sera donc composée des 18 clubs de cette saison, alors qu'à un moment donné, l'option de 16 formations avait bel et bien été envisagée, avec trois relégations pour une seule petite promotion. Finalement, il n'en sera donc rien, en raison de la pandémie de coronavirus. A l'issue du prochain exercice, il y aura deux montées pour deux descentes, afin de conserver ainsi 18 équipes pour la saison d'après. Enfin, l'Assemblée générale n'a pas retenu l'éventualité d'une reprise à huis clos, sauf exception. C'est pourquoi le début de celle-ci, initialement prévue en septembre prochain, est susceptible d'être retardée, en cas d'évolution négative de la crise sanitaire actuelle, d'ici les prochains mois.