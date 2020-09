Elite – Strasbourg : Un ancien des Bucks a signé

Deux Américains de plus à la SIG ! Le club de Strasbourg a annoncé le recrutement de Brandon Jefferson et Bonzie Colson pour renforcer son effectif, alors que la saison de Jeep Elite débutera le 26 septembre par un déplacement au Mans. Brandon Jefferson vient remplacer Wes Clark, dont l’arrivée en Alsace a été annoncée fin juin, avant qu’il ne soit recalé à la visite médicale la semaine passée. Le Texan de 28 ans, non drafté en 2014, évoluait ces deux dernières saisons à Orléans, après être passé par la Finlande, l’Allemagne et l’Italie. Il tournait la saison dernière à 16,2 points et 4 passes de moyenne par match avec le promu du Loiret.

« Je suis très heureux qu’on ait pu trouver un accord aussi rapidement avec Brandon. Je le connais depuis 2014 lorsqu’il est arrivé en Finlande. Après cela, il a montré chaque année qu’il était capable de passer des paliers et de progresser. En échangeant avec lui, j’ai vite compris que c’était un joueur humble avec une vraie volonté de vouloir encore s’améliorer, comme les autres joueurs que nous avons recrutés. Il va nous apporter sa précision aux tirs (40,5% à 2pts et 43,6% à 3pts cette saison, ndlr), sa rapidité et son talent. Il est capable de mener mais aussi d’être associé à Jean-Baptiste (Maille) sur le terrain. Il a confirmé avec Orléans ce que je savais déjà, à savoir qu’il est capable d’être très efficace dans les moments clés du match », s’est réjoui son nouveau coach Lassi Tuovi.

Colson, ancien joueur des Bucks

Bonzie Colson, quant à lui, va découvrir le championnat de France. L’ailier fort de 24 ans, non drafté en 2018, a débuté sa carrière professionnelle au sein de l’équipe de G-League affiliée aux Cleveland Cavaliers,« Bonzie est un jeune joueur talentueux qui a montré dès sa première année à Darussafaka qu’il était adapté pour le jeu européen. Il complète la stratégie que nous avons mise en place, afin de recruter des joueurs en pleine progression et qui sont prêts à passer à un échelon supérieur avec nous. Il va nous apporter du jeu post-up, beaucoup de puissance au rebond mais il peut aussi écarter notre jeu grâce à son tir extérieur », a réagi son nouvel entraîneur.