Elite : Strasbourg perd Colson, Cole et Bako quittent l'ASVEL

Ca bouge dans l'élite du basket français. Quelques semaines après la fin de la saison, la période des transferts est déjà très mouvementée.En effet, samedi, le club du Pinar Karsiyaka a annoncé le transfert de l'ailier américain. Un gros coup pour l'équipe basée à Izmir. En effet, en un an en Alsace, l'ancien de Notre Dame a fait très fort, lui qui a terminé la saison avec plus de 18 points et cinq rebonds de moyenne.Le nouveau joueur du Pinar Karsiyaka a notamment été un des acteurs majeurs de la SIG, demi-finaliste en championnat de France et en coupe d'Europe cette saison. A noter, que l'Américain est le premier MVP à quitter l'Hexagone après un tel titre depuis Devin Booker, l'homonyme de l'arrière des Phoenix Suns, qui avait quitté Chalon-sur-Saône pour le Bayern Munich en 2016.De son côté, l'ASVEL a annoncé ce dimanche deux départs.Double champion NBA avec le Heat de Miami s'était pourtant illustré lors des phases finales de Jeep Elite, alors que l'ancien joueur d'Anvers s'était fait petit à petit sa place à l'ASVEL depuis son arrivée en 2019. Le meneur américain et le pivot belge imitent donc Thomas Heurtel, Guerschon Yabusele, Amine Noua, Moustapha Fall ou encore Kevarrius Hayes, qui vont eux aussi évoluer dans un autre club la saison prochaine.