Elite - Strasbourg : La SIG engage Bohacik

Et de huit pour Strasbourg

Le marché des transferts suit son cours, et notamment du côté du basket masculin français. En Jeep Elite, Strasbourg a annoncé, ce mardi, l'arrivée de Jaromir Bohacik. Le Tchèque est un shooteur particulièrement efficace, avec également une vraie polyvalence, lui qui peut, en effet, évoluer à l'arrière comme à l'aile.Avec ce dernier, le basketteur a notamment glané deux titres de champion, ainsi que trois Coupes nationales, pendant les trois dernières saisons.Il s'agit déjà de la huitième recrue du club alsacien, cet été, après les arrivées des Français Yannis Morin (Châlons- Reims), Léopold Cavalière (Pau-Lacq-Orthez) et Jean-Baptiste Maille (Châlons-Reims), les Américains Wes Clark (Cantu (Italie)), Ishmail Wainright (Rasta Vecha (Allemagne)) et DeAndre Lansdowne (Brescia (Italie)), sans oublier le Nigérian Ebuka Izundu (Real Betis Séville (Espagne)).L'an passé, les Strasbourgeois avaient littéralement déçus, ne prenant ainsi que la dixième place du classement de la saison 2019-20 du championnat de France, interrompu mi-mars avant d'être totalement arrêté, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde.